TikTok будет бороться в суде против запрета в США

Соцсеть TikTok не намерена сдаваться без боя ввиду возможного запрета в США: компания готова отстаивать свои права в суде. Ранее президент Джо Байден подписал закон, требующий от владельца TikTok продать эту соцсеть, передает агентство Kazinform со ссылкой на Deutsche Welle.

Соцсеть TikTok не намерена принять угрожающий ей в США запрет без боя.

— Будьте уверены, мы никуда не денемся, — заявил глава онлайн-платформы Шоу Цзы Чу в видео, опубликованном в среду, 24 апреля, после того как президент США Джо Байден подписал закон, обязывающий владельца TikTok — китайский концерн ByteDance — продать свой американский бизнес в течение года. — Факты и конституция на нашей стороне, и мы рассчитываем снова одержать победу. Не заблуждайтесь, это запрет. Запрет Tiktok, запрет вас и вашего голоса, — сказал глава TikTok, заверив, что компания будет бороться за свои права в судах.

Принятый Конгрессом США и подписанный главой Белого дома закон обязывает ByteDance передать соцсеть другому собственнику, не находящемуся в юрисдикции КНР. Если в течение года этого не произойдет, приложение может быть запрещено на территории США.

Возможный запрет TikTok связан с угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов. Критики в США обвиняют соцсеть в близости к правительству Китая и незаконном использовании личных данных пользователей. Менеджмент TikTok отвергает все обвинения.