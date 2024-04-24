Сенат США одобрил законопроект о запрете либо продаже TikTok

Законопроект, принятый верхней палатой Конгресса США, обязывает китайского владельца Tiktok передать социальную сеть другому собственнику, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Сенат США принял законопроект, который обязывает владельца социальной сети TikTok — китайский концерн ByteDance — передать его другому собственнику. Китайской стороне предлагается продать TikTok компании, не находящейся в юрисдикции КНР. Если в течение года этого не произойдет, приложение может быть запрещено на территории США. Двумя днями ранее этот проект был одобрен нижней палатой Конгресса США.

Возможный запрет TikTok связан с угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов. Критики в США обвиняют соцсеть в близости к правительству Китая и незаконном использовании личных данных пользователей. Менеджмент TikTok отвергает все обвинения. Соцсетью в США пользуются 170 млн человек, что составляет примерно половину населения страны.

По словам главы комитета по разведке Сената США Марка Уорнера, социальная сеть сможет продолжить деятельность на территории страны лишь под управлением новых владельцев, какими могут стать представители США, Великобритании, Канады, Бразилии или Франции.

Президент Джо Байден уже заявил о готовности подписать новый закон. Владельцы TikTok намерены оспорить закон в суде. Апеллировать они будут к нарушению Первой поправки к Конституции США, приводя аргумент, что в случае запрета TikTok американцы лишатся доступа к платформе для свободного выражения своего мнения.

Напомним, в марте палата представителей США одобрила законопроект о TikTok, согласно которому китайский концерн ByteDance должен в течение полугода продать американскую часть социальной сети TikTok, чтобы избежать ее запрета в США.