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    09:39, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане ограничат доступ к TikTok

    TikTok
    Фото: pixabay.com

    В Кыргызстане заблокируют популярную сеть TikTok. Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития КР разослала соответствующее письмо всем интернет-провайдерам страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-службы ведомства, на основании мотивированного письма Государственного комитета нацбезопасности КР относительно ограничения доступа к информационному ресурсу TikTok на территории Кыргызской Республики, Службой по регулированию и надзору в отрасли связи при ведомстве в адрес операторов связи было направлено письмо о необходимости принятия мер по ограничению доступа к сервису.

    Основанием для вынесения решения послужило несоблюдение со стороны указанного сервиса статьи 2-1 Закона КР «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, духовному, нравственному развитию в Кыргызской Республике», согласно которой определены виды и информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

    Ранее популярную соцсеть предложили заблокировать в России. В Казахстане тоже ведутся дискуссии о блокировке ресурса. В своем депутатском запросе сенатор Алишер Сатвалдиев поднимал проблему распространения негативного контента на площадке TikTok.

    Теги:
    Соцсети Кыргызстан TikTok Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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