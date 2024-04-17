В Кыргызстане ограничат доступ к TikTok

В Кыргызстане заблокируют популярную сеть TikTok. Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития КР разослала соответствующее письмо всем интернет-провайдерам страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы ведомства, на основании мотивированного письма Государственного комитета нацбезопасности КР относительно ограничения доступа к информационному ресурсу TikTok на территории Кыргызской Республики, Службой по регулированию и надзору в отрасли связи при ведомстве в адрес операторов связи было направлено письмо о необходимости принятия мер по ограничению доступа к сервису.

Основанием для вынесения решения послужило несоблюдение со стороны указанного сервиса статьи 2-1 Закона КР «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, духовному, нравственному развитию в Кыргызской Республике», согласно которой определены виды и информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Ранее популярную соцсеть предложили заблокировать в России. В Казахстане тоже ведутся дискуссии о блокировке ресурса. В своем депутатском запросе сенатор Алишер Сатвалдиев поднимал проблему распространения негативного контента на площадке TikTok.