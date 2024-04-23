Ограничить использование TikTok казахстанцами призывает депутат

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров заявил о проблемах, которые несут в себе соцсети, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Нашу жизнь сейчас невозможно представить без интернета. Социальные сети прочно вошли в жизнь наших граждан. К примеру, сегодня в Instagram зарегистрировано 12,1 млн жителей страны, в Facebook — 2,6 млн и всего за два года в TikTok — 14,1 млн. Таковы наши сегодняшние реалии. Многих родителей настораживает тот факт, что активными пользователями соцсети все чаще становятся совсем маленькие дети. Социальные сети не только лишают их детства, когда они должны получать полезные знания, развиваться, быть в движении, но и оказывают негативное влияние на их здоровье и психику, — сказал Ерлан Саиров на пленарном заседании Мажилиса, озвучивая депутатский запрос.

По его мнению, среди таких сетей, приносящей большой моральный вред нашей молодежи является пользующийся особой популярностью среди детей TikTok.

— К сожалению, сегодняшняя молодежь воспитывается не в духе традиций предков, а во многом через TikTok, в котором помимо полезного контента достаточно видеоматериалов, которые подталкивают ребенка к негативным привычкам и проступкам. Через TikTok распространяется реклама различных игр, онлайн казино, стримы, даже рилсы, наполненные порнографией, призывами к суициду, клеветой и нецензурной бранью. Дети не только смотрят их, но и становятся жертвами насилия и азартных игр. Все чаще об этом в ходе встреч с нами говорят родители, а также бабушки и дедушки. В погоне за хайпом совсем потеряли стыд. Вместо сострадания, доброты, заботы, жалости, щедрости, милосердия и уважения в обществе возрастает жестокость, беспощадная озлобленность, обман, ложь, ревность и гордыня, — заявил депутат.

По его словам, широкое распространение в социальных сетях получают факты жестокого обращения школьников в отношении друг друга.

— Учитывая такое опасное влияние этой социальной сети, в ряде стран мира уже наложили ограничения на использование TikTok. Например, Индия полностью запретила TikTok с 2020 года, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. Индонезия ввела временные ограничения с 2018 года. Соседний Узбекистан запретил TikTok с 2021 года. Кыргызстан также ввел ограничения. Недавно правительство США ввело частичное ограничение на TikTok. Страны Евросоюза запретили установку TikTok на телефоны своих чиновников. А в том же Китае, где изобрели TikTok, создали «специальный TikTok для детей» с отдельным контентом для несовершеннолетних, — привел примеры мажилисмен.

Саиров призвал Правительство принять следующие меры:

согласно недавно принятому закону об онлайн-платформах установить ограничение на весь противоправный контент в TikTok, противоречащий моральным и другим общечеловеческим ценностям;

блокировать контент, отравляющий сознание детей, ведущий к подражанию различным негативным течениям, формирующим деструктивные представления об обществе;

ввести жесткое ограничение TikTok для несовершеннолетних детей или рассмотреть возможность внедрения специального детского формата данной соцсети по опыту Китая.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева прокомментировала возможность блокировки социальной сети Tik-Tok.

— В этом вопросе мы смотрим на опыт соседних стран. В настоящее время факты нарушения закона в материалах в социальных сетях значительно участились, что подогревает бурю недовольства. Вы сами это видите. Если все это затрагивает нашу национальную безопасность, то, конечно, мы должны принять такие меры, — сказала Аида Балаева в кулуарах Мажилиса.

По ее словам, это не окончательное решение.