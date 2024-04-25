Что потеряет Казахстан при блокировке TikTok, рассказал продюсер BIP House

В последнее время популярная социальная сеть TikTok стала предметом бурных дискуссий в ряде стран. После ограничения доступа к этой платформе в Кыргызстане и предложений о ее блокировке в России, в Казахстане также начали обсуждать этот вопрос. Депутаты высказывают обеспокоенность распространением негативного контента на этой платформе и призывают к ограничениям. Корреспондент агентства Kazinform решила узнать мнение медиа-продюсера, основателя самого популярного в СНГ TikTok-хауса BIP House Асхата Халимова на этот счет.

К предложению заблокировать TikTok в Казахстане продюсер относится негативно. По его словам, платформа приносит обществу больше пользы, чем вреда.

- По нашему мнению, блокировка - это не совсем обдуманное решение. Сегодня Казахстан имеет конкурентное преимущество перед другими странами. Самые топовые блоггеры Центральной Азии и даже всей Азии находятся в Казахстане. Мы та чистая демократическая гавань, которая дает людям реализовывать свой креативный контент, - отметил Асхат Халимов.

По мнению продюсера, сегодня Казахстан имеет возможность стать Центрально-Азиатским digital-хабом TikTok. Он сообщил, что в стране существует 32 TikTok-хауса, два из которых являются самыми популярными в СНГ, в то время как в Кыргызстане существует всего один. Кроме того, Асхат Халимов отметил, что в Казахстане 12-13 миллионов из 20 миллионов населения активно используют TikTok, что значительно превышает обычный процент использования этой платформы в других странах.

Фото: из личного архива Асхата Халимова

- В казахстанском TikTok есть примерно 15 тысяч блогеров, имеющих от 1000 до 100 тысяч подписчиков, 300 блогеров - от 100 тысяч до 1 миллиона подписчиков и 45-50 блогеров - от 1 миллиона до 56 миллионов подписчиков. В среднем блогер, который в TikTok работает год-полтора, может зарабатывать от 200 до 400 тысяч тенге в месяц. Те, у кого подписчиков более 100 тысяч, могут зарабатывать в месяц по 1 миллиону тенге, а те, у кого больше 1 миллиона подписчиков - от 2 до 10 миллионов тенге, - проинформировал продюсер.

Он подчеркнул, что данная платформа предоставляет множество возможностей для развития креативной экономики и поддержки малого и среднего бизнеса.

- Люди ведут в TikTok прямые эфиры и продают свои товары. Бизнес получает дополнительные элементы ротации. Второй момент, в других странах нет или слабо развита эта платформа. Это дает конкурентное преимущество бизнесу, который может через дополнительную социальную сеть проводить ротацию на международном рынке. В случае блокировки мы всего этого лишаемся, включая статуса центральноазиатского хаба. Также отмечу, что TikTok имеет свое представительство в Казахстане. Я не видел официального представительства Instagram или Youtube в нашей стране. То есть, мы можем вести напрямую с TikTok переговоры по вопросам модерации контента, - считает Асхат Халимов.

По его словам, на платформе TikTok, как и в любой другой социальной сети, существуют негативные аспекты.

- Например, в социальной сети ВКонтакте содержится больше порнографического контента, чем на других платформах. Телеграмм используется в виде трафика закладчиков, а в Instagram почти ничего не блокируется, - говорит продюсер.

Однако он отмечает, что в TikTok есть полезная функция, называемая "Семейный контроль" для защиты пользователей от нежелательного контента и соблюдения правил использования платформы. Кроме того, по его словам, в этой соцсети существует правило, согласно которому лица младше 18 лет не имеют права загружать видео, и их контент блокируется. То есть, дети не могут стать блогерами и делиться своими мыслями на платформе, в Instagram такого ограничения нет.

- 90% таких видео блокируются с течением времени. Остальные проходят через алгоритмы и модерацию, их тоже блокируют. Мы как продюсеры много раз хотели работать с детьми, развивать певцов. Даже видео блогерши Аминки Витаминки, которой 14 лет, тоже блокируются. Сейчас у нее есть страница, четвертая по счету, но рано или поздно ее опять заблокируют. В TikTok работают боты, которые не сразу, но рано или поздно найдут и заблокируют. Но если в видео присутствует взрослый, это еще можно отложить. Иногда даже от этого страдают и наши блогеры, которые выглядят очень молодо. У одной блогерши Луны было два аккаунта, оба заблокировали. TikTok посчитал, что она слишком молодая, хотя ей сейчас 22. Поэтому в этой соцсети больше модерации и управления за контентом, чем в других соцсетях. Но не исключаю, что есть ребята, которые используют платформу не во благо, - сказал Асхат Халимов.

Продюсер отметил, что в TikTok существует строгий контроль за прямыми эфирами.

- Если я буду смотреть ваш эфир и увижу, как вы произносите негативные фразы или показываете неприличные жесты, я могу пожаловаться. Хватает всего 5 жалоб и вам заблокируют эфир. У нас в BIP House блокировали эфир, только потому что у одной девочки рука была не прикрыта. Какому-то зрителю это не понравилось, пожаловался 5 раз и нам этот эфир прикрыли, - рассказал продюсер.

Он подчеркнул, что рекламировать определенные категории продуктов и услуг, такие как криптовалюты, букмекерские конторы и кредиты, в TikTok также крайне сложно из-за жестких правил. Кроме того, запрещено проведение конкурсов, розыгрышей или показ алкоголя и табачных изделий в прямых эфирах.

Асхат Халимов считает, что блокировка TikTok также может привести к потере рабочих мест и переезду молодежи в другие страны, где платформа доступна, что может негативно сказаться на экономике и развитии Казахстана.

- Блокировка TikTok не будет такой же безболезненной в нашей стране, по сравнению с другими странами. Так как блогерам в Instagram пробиться сложнее, там нужны деньги, связи. В TikTok блогер быстрее развивается, это социальный лифт для молодежи. Также это возможность для блогеров реализовать себя за рубежом, ведь потом деньги приходят сюда, они платят налоги, это получается как нефть, только в креативной индустрии. Например, только развлекательная сфера платит от 80 до 100 млн тенге налогов ежегодно. Поэтому нам легче что-то исправить, чем блокировать всю платформу, - заключил продюсер.

Напомним, ранее популярную соцсеть предложили заблокировать в России. В Кыргызстане ограничат доступ к TikTok. В Казахстане также рассматривается этот вопрос, заявила Аида Балаева.

Ранее проблему распространения негативного контента на площадке TikTok поднимал в своем депутатском запросе сенатор Алишер Сатвалдиев. Ограничить использование TikTok казахстанцами призывает и депутат Мажилиса Ерлан Саиров.