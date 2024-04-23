Еврокомиссия инициировала разбирательство против «TikTok»

В понедельник Европейская комиссия инициировала второй раунд официального разбирательства против «TikTok» в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA), сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Еврокомиссия выразила обеспокоенность по поводу «Программы задач и вознаграждений» «TikTok Lite», которая позволяет пользователям зарабатывать баллы за участие в таких действиях, как просмотр видео и лайки контента.

Награды включают ваучеры Amazon, подарочные карты PayPal и валюту внутри приложения, называемую монетами TikTok, отметили в Еврокомиссии.

Исполнительный директор ЕС также выразил обеспокоенность по поводу эффектов привыкания, особенно у детей, из-за потенциального отсутствия механизмов проверки возраста.

«TikTok Lite» — новое приложение, предназначенное для регионов с более низкой скоростью интернета. Оно было запущено в прошлом месяце в Испании и Франции.

- Мы подозреваем, что функция «TikTok Lite» вызывает токсичность, привыкание, особенно у детей. Если «TikTok» не предоставит убедительных доказательств безопасности — чего он не смог сделать до сих пор — мы готовы принять временные меры в соответствии с законом DSA, включая приостановку «программы вознаграждений» TikTok Lite», — написал Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в своем сообщении на X.

В компании ответили, что разочарованы этим решением.

- Центр вознаграждений «TikTok Lite» недоступен для лиц младше 18 лет, и существует дневной лимит на задачи по просмотру видео, — сообщил местным СМИ представитель «TikTok», добавив, что они «продолжат обсуждения с Комиссией».

У компании есть время до 24 апреля текущего года, чтобы представить аргументы защиты против приостановки.

Закон ЕС о цифровых услугах (DSA), в соответствии с которым Еврокомиссия открыла разбирательство, вступил в силу 17 февраля и регулирует то, как онлайн-субъекты должны поступать с незаконным и вредным онлайн-контентом.

Ранее популярную соцсеть предложили заблокировать в России. В Кыргызстане ограничат доступ к TikTok. В Казахстане тоже ведутся дискуссии о блокировке ресурса. В своем депутатском запросе сенатор Алишер Сатвалдиев поднимал проблему распространения негативного контента на площадке TikTok. Ограничить использование TikTok казахстанцами призывает и депутат Мажилиса Ерлан Саиров.