«Таза қала» в Экибастузе: заброшенные здания и нерешенная проблема мусора

Дворы в цвету

В моногороде с развитой промышленностью вопросы чистоты не остаются без внимания. Проводятся месячники чистоты, в рамках которых высаживаются тысячи деревьев, белятся опоры линий электропередачи и бордюры. Организуются регулярные субботники, экологические акции. К предпринимателям тоже требования высокие: проводятся рейды, проверяется соблюдение санитарных норм. Все это способствует формированию культуры чистоты среди населения. Возможно, благодаря этому в Экибастузе много ухоженных дворов.

Фото: Jibek Joly

— Наша мама с 2017 года занимается благоустройством дворов. Позже подключились соседи. Все вместе сажаем деревья, облагораживаем двор. Организуем собрания, не ждем помощи от спонсоров. Красоту создаем своими руками, — рассказывает жительница города Нелли Штрауб.

Фото: Kazinform

Во дворе растет более тридцати видов цветов. Установлены различные декоративные элементы, все смотрится очень гармонично. Двор напоминает небольшой парк с интересными урбанистическими решениями. И все это сделано руками самих жильцов.

— В Экибастузе много людей, которые выращивают цветы и ухаживают за дворами. Раньше проводились конкурсы. Участвовали на Новый год, Наурыз, в летних конкурсах. Много раз занимали призовые места. Благодаря этому таких дворов становится все больше, — отметила жительница Инна Галкина.

Фото: Jibek Joly

Заброшенные здания часто горят

Однако в городе есть и запущенные районы. Например, на улице Бухар жырау остался недостроенный объект. Видны старые трубы, неухоженные дворы и фасады домов, готовые обрушиться.

Фото: Jibek Joly

— В более чем 470 дворах требуется обновление инженерных сетей. Городские и местные органы власти модернизировали 70 км, — сообщил общественный активист Александр Разумовский.

Фото: Jibek Joly

Очевидно, отмечают ведущие «Таза қала», что у акима Экибастуза, вступившего в должность в 2022 году, еще очень много работы. Но проблема не ограничивается только этим: бездомные используют заброшенные здания для складирования мусора. Там уже несколько раз происходили пожары, и, похоже, пожарным часто поступают звонки именно из таких мест.

Красота небольшого города

Если говорить об эстетике города, то можно заметить множество интересного. По всему Экибастузу создано около десяти муралов. Работы по модернизации также постепенно реализуются. В городе немало памятников и скульптур, раскрывающих его архитектурный облик и посвященных историческим личностям. Например, скульптура великому мыслителю Абая, созданная Баян Курмангазыкызы.

Фото: Jibek Joly

— В 2019 году по поручению акима города нужно было установить четыре скульптуры. За три месяца специалисты выполнили работу. В будущем планируем продолжить работы в национальном стиле. Рассматриваем и другие направления, думаем о создании изделий из металла, — рассказала архитектор Баян Кайнышева.

Сегодня в городе установлены ее работы - памятники Султанмахмуту Торайгырову, Мухтару Ауэзову и Естаю Беркинбаеву.

Символ запустения

Тем не менее в городе немало заброшенных зданий, которые стали пристанищем для бездомных и площадкой для вандалов. Например, рядом с Молодежным парком на улице Мухтара Ауэзова стоит заброшенное здание, портящее облик центра города.

Фото: Jibek Joly

Еще одно заброшенное здание находится на улице Машхура Жусупа Копеева. Оно пустует уже более пяти лет.

Экологические акции

В городе регулярно проводятся экологические акции. Съемочная группа «Таза қала» посетила одну из них, в которой участвовали около 600 человек. В отличие от других регионов, здесь проводили сразу несколько мероприятий.

Фото: Jibek Joly

На выставке изделий из переработанных отходов, показали, как крышки можно использовать в качестве элемента декора. Участники обменивали ненужные вещи на полезные.

Фото: Jibek Joly

На выставке представили экологические книги, чтобы повысить культуру населения. Активисты использовали рисование как способ донести идею чистоты. Тема переработки также продвигалась через игры.

Состояние дорог оставляет желать лучшего

В городе много грунтовых дорог без асфальта. Особенно это заметно в частном секторе. В 22 и 23 микрорайонах асфальт есть только на главных улицах. В некоторых местах только недавно насыпали щебень, чему жители очень обрадовались. Раньше дорога была вся в ямах, дети не могли добраться до школы.

Фото: Jibek Joly

Асфальтированные улицы должны быть нормой для развитого региона, но для жителей Экибастуза это все еще редкость. Даже в центре состояние дорог неудовлетворительное: возле железнодорожного вокзала и на проспекте Кунаева ямы видны издалека.

Дети соблюдают чистоту

Большие сердца часто у маленьких детей. Чтобы узнать отношение подрастающего поколения к экологии, команда программы посетила детскую художественную школу. В зале выставлены очень необычные работы. Шесть лет назад здесь начали проводить модные показы. Их особенность — все наряды изготавливаются из бытовых отходов.

Фото: Jibek Joly

В городе работает детский сад №15 , который выполняет роль центра эстетического развития. На его территории дети каждый год выращивают овощи и собирают урожай своими руками. Воспитатели здесь не просто учителя, а настоящие экологи.

Фото: Jibek Joly

— У каждой группы есть свои грядки. Дети сами сажают, ухаживают и собирают урожай, — рассказала воспитатель и эколог Людмила Козыкова.

Знаковое место превратилось в свалку

Возле известной в городе теплоэлектростанции с трубой высотой 419 метров, внесенной в Книгу рекордов Гиннесса, образовалась свалка. Спецтехника выгрузила мусор прямо на пустыре. Контроля нет. Хотя рядом с частными домами стоят контейнеры для отходов, они пустуют, а вокруг все завалено мусором.

Фото: Jibek Joly

Что говорит аким?

По словам акима города Аяна Бейсекина, в Экибастузе проводится много экологических акций. В этом году планируется высадить 14 тысяч деревьев. Но в ближайшие годы основные усилия будут направлены на дороги.

Фото: Jibek Joly

— Одна из наших главных задач — обновление инженерной инфраструктуры. В городе есть пять параллельных улиц, из которых четыре требуют капитального ремонта. Всего в городе 218 улиц, и почти на сотне из них нет асфальта. Заброшенные объекты принадлежат частникам, поэтому мы не можем вмешиваться от имени государства. Этим летом владельцы обещали заняться восстановлением. Если не выполнят — будем вынуждены обратиться в суд, — сказал глава города.

Рядом с городом находится одно из крупнейших в мире угольных месторождений открытой добычи «Богатырь», которое в 1985 году было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Моногород отличается не только промышленным потенциалом, но и стремлением сохранять экологию.

Фото: Jibek Joly

Оценка экспертов

Эксперты единогласно отметили проблемы с коммунальными службами, заброшенными зданиями и мусором на окраинах, хотя центр города благоустроен. В то же время они высоко оценили труд горожан и их культуру чистоты. В итоге моногород получил 26 баллов из 30 возможных и теперь лидирует в рейтинге городов.

Фото: Jibek Joly

Астана — в лидерах, Экибастуз — перовый среди моногородов

По итогам экспертной оценки Астана занимает первое место (28 баллов), Алматы и Шымкент набрали по 27 баллов и заняли второе место.

Среди моногородов рейтинг выглядит следующим образом:

Экибастуз - 26 баллов,

Абай - 24 балла

Кентау - 23 балла

Темиртау и Хромтау - по 22 балла,

Балхаш - 21 балл,

Рудный - 20 баллов,

Лисаковск - 19 баллов,

Аксай и Шахтинск - по 18 баллов.

В самом низу рейтинга оказались:

Степногорск и Житикара - по 16 баллов,

Кульсары - 14 баллов,

Жанаозен - 10 баллов.

Напомним, что телепроект «Таза қала» был признан победителем в номинации «Лучшая социальная телепрограмма» национальной телевизионной премии «Тұмар-2025».

В этом году успешный проект вернулся со вторым сезоном. На этот раз съемочная группа уделяет особое внимание моногородам и более глубоко анализирует экологическую обстановку в различных регионах страны.

Передача выходит один раз в неделю — по средам в 19:30.