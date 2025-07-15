«Таза қала» добрался до Рудного: как живет шахтерский город

По правилам программы журналисты разделились на две команды и оценили как положительные, так и проблемные стороны городской среды: уровень чистоты, благоустройство и общую эстетику.

Город шахтеров

История города Рудного начинается с 1949 года. В тот год пилот Алтайской геологоразведочной экспедиции Михаил Сургутанов, пролетая над Сарыбайским ущельем, заметил, что стрелка компаса неожиданно отклонилась. Спустя три месяца в этом районе было открыто крупное месторождение полезных ископаемых, и началось строительство нового города.

С тех пор основой экономического развития Рудного стало Соколовско-Сарыбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), которое и по сей день вносит значительный вклад в устойчивое развитие города.

Фото: Jibek Joly

Глубина открытого карьера достигает 550 метров, а в отдельных местах его высота сопоставима с двухэтажным зданием. Специалисты предприятия объяснили, как утилизируются отходы, возникающие в процессе добычи руды.

Фото: Jibek Joly

— После добычи руды проводится вскрышная работа на отходах. Эти материалы мы сбрасываем во внутренние отвалы карьера. Если присмотреться к определенным участкам, можно увидеть уже переработанные зоны — там добыча железной руды больше не ведется. Именно в такие места мы и вывозим вскрышные материалы. То есть отходы не покидают территорию предприятия и не вывозятся в город, — пояснил начальник отдела социальных проектов и обеспечения ССГПО Александр Макаренко.

За последние пять лет объединение высадило около 40 тысяч саженцев. Более того, на их полив и уход в течение двух лет было выделено 200 миллионов тенге. Таким образом, деятельность предприятия оказывает положительное влияние как на экономику, так и на экологию города.

Аксакал, посадивший 10 тысяч деревьев

Фото: Jibek Joly

В 2024 году в Рудном было высажено около 20 тысяч пирамидальных тополей, не дающих пуха, а также берез и елей. Работы по уходу за зелеными насаждениями особенно активны летом, когда над благоустройством города трудятся более 250 человек.

— Наши сотрудники косят траву, сажают деревья. Климат не дает много времени, поэтому нужно работать быстро и качественно. Зимой штат сокращается до 20-30 человек — в основном они занимаются уборкой снега, расчисткой улиц, тротуаров и аллей, — рассказал представитель компании по озеленению города Сергей Бейферт.

В городе также проживает 82-летний почетный гражданин Рудного Габдулла Ахметжанов, который за последние 10 лет вместе с супругой посадил около 10 тысяч деревьев. Для этой пары озеленение города — не просто хобби, а гражданский долг и вклад в сохранение природы. Только за прошлый год они привезли и высадили 150 саженцев тополей. Более того, они бесплатно раздают саженцы всем, кто хочет внести вклад в озеленение родного города.

Как решается проблема старого жилого фонда

В Рудном до сих пор эксплуатируются жилые дома, построенные 70 лет назад. Жители отмечают, что не знают, когда эти дома будут снесены. Чтобы попасть на детские площадки, детям приходится идти по пыльным песчаным тропинкам.

Фото: Jibek Joly

Съемочная группа выслушала предложения и жалобы горожан и обсудила их с акимом города Виктором Ионенко.

Фото: Jibek Joly

— В нашем городе насчитывается 250 дворов, и каждый из них хочет иметь собственную детскую площадку. Однако это невозможно реализовать одновременно. Мы начали эту работу четыре года назад и с тех пор построили более 125 детских площадок. Остается построить еще столько же. Поэтому благоустройство будет проводиться поэтапно, — пояснил В. Ионенко.

По словам акима, в городе ранее было 30 объектов, нуждающихся в капитальном ремонте. За два года удалось восстановить 11 из них, и ключи от новых квартир получили 700 семей. Это представители социально-уязвимых категорий: в первую очередь — многодетные семьи и дети-сироты. В настоящий момент в очереди на жилье стоят еще 1500 детей-сирот.

Фото: Jibek Joly

Архитектурный облик города

Центральные улицы Рудного отличаются чистотой, а архитектура сочетает в себе советскую классику и элементы современной застройки. Однако железнодорожная инфраструктура не обновлялась уже много лет.

Железнодорожный вокзал города Рудного, в котором проживает более 120 тысяч человек, был построен в 1959 году. Несмотря на относительно новое покрытие крыши, само здание сильно обветшало, с видимыми трещинами. Туалет находится за пределами здания — до него нужно идти 200-300 метров.

Фото: Jibek Joly

Тем не менее, на территории вокзала установлены контейнеры для раздельного сбора мусора: отдельно для пластика, бумаги и стекла. Планируется, что в 2025 году здание вокзала будет полностью реконструировано.

Однако в городе все еще можно увидеть неухоженные дворы, старые фасады домов, граффити на стенах, а также дороги, закрытые на ремонт. Особенно возмутило съемочную группу наличие открытого источника электропитания прямо перед зданием акимата. Ведущий подключил к нему зарядное устройство от телефона, тем самым доказав, что розетка действительно находится под напряжением. Такая халатность представляет серьезную угрозу для детей.

Фото: Jibek Joly

Аким признал ошибку.

— Центральная площадь города стала местом проведения праздничных мероприятий: здесь мы отмечаем День металлурга, Наурыз, 7 и 9 мая, День города и другие праздники. В эти дни открывается до ста торговых точек, которым необходимо электроснабжение. Электричество должно подаваться только в праздничные дни, в остальное время оно должно быть отключено. Мы обязательно исправим этот недостаток, — пообещал глава города.

Мусор убрали за 14 минут

Впрочем, в Рудном есть и положительные изменения. Ведущий телепрограммы заметил свалку мусора рядом с контейнерами и решил проверить, как реагируют городские службы. Он позвонил в санитарную компанию. Там сообщили, что занимаются только уборкой контейнеров, но обещали передать жалобу руководству. Уже через 14 минут на место прибыли сотрудники компании и вывезли мусор.

Фото: Jibek Joly

Они напомнили, что крупногабаритный мусор они убирают, но мелкий обязательно должен выбрасываться в контейнер. Также уточнили, что срезанные ветки и древесные остатки не входят в перечень их обязанностей.

Еще несколько лет назад Рудный буквально задыхался от мусора. В 2023 году полигон перешел под управление другой компании, и ситуация начала улучшаться.

— Полигон вошел в состав нашей компании в 2023 году. Тогда он находился в критическом состоянии. Чтобы привести его в соответствие с экологическими стандартами, потребовались масштабные работы. Сейчас он функционирует в полном соответствии с санитарными и экологическими нормами, — сообщил представитель компании Руслан Ишбулатов.

Фото: Jibek Joly

На полигоне часть мусора сортируется вручную, а в конце июля планируется запустить полноценный сортировочный комплекс.

— Здесь установлен дробильный аппарат для переработки строительного мусора. Также будет построен ангар, в котором разместится сортировочный комплекс мощностью до 50 тысяч тонн в год. Потребности города составляют около 40 тысяч тонн, поэтому мы создаем запас с расчетом на будущее развитие, — отметил Р. Ишбулатов.

На полигоне также работает предприятие по переработке автомобильных шин и резинотехнических изделий, что способствует улучшению экологической обстановки. Из старых шин получают гранулы, которые используются при строительстве детских и спортивных площадок.

Фото: Jibek Joly

— Когда начинается строительство площадок, за нашей резиновой крошкой выстраиваются очереди. В связи с этим было принято решение модернизировать предприятие. Объем инвестиций составил 489 миллионов тенге, — добавил он.

Оценка экспертов

Ведущие «Таза қала» собрали весь материал по Рудному и передали его экспертам. Оценка проводилась по пяти критериям: чистота улиц, работа коммунальных служб, благоустройство, культурный уровень населения и эстетика города.

Фото: Jibek Joly

Город оценивали руководитель Центра урбанистики города Астаны Данияр Шындалиев, депутат маслихата города Астаны Мадина Ажикенова, заместитель руководителя проекта «Жасыл ел» Асылбек Абдурашитов.

— Больше всего в Рудном мне понравились работы по озеленению: на улицах много больших деревьев и цветов. Хорошее впечатление оставили благоустройство города и реконструкция дворов. Очень порадовали скейт-площадки и спортивные зоны на центральных улицах. В целом я оцениваю город на 8 баллов. Самая низкая оценка — за эстетику: фасадам зданий срочно требуется реконструкция, — отметил глава Центра урбанистики Данияр Шындалиев.

Фото: Jibek Joly

В свою очередь, депутат маслихата Мадина Ажикенова поставила городу 7 баллов.

— Город развивается, становится лучше. Он красивый, много зелени. Мы увидели немало благоустроенных территорий. Однако есть и недостатки: во-первых, мусорные компании, как оказалось, убирают отходы всего раз в неделю, поэтому мусор вывозится нерегулярно. Кроме того, нужно усилить работу по обеспечению безопасности в городе, — прокомментировала депутат.

Фото: Jibek Joly

Самую высокую оценку — 9 баллов — поставил заместитель руководителя проекта «Жасыл ел» Асылбек Абдурашитов.

— Мы увидели чистоту и порядок на улицах, организованную работу коммунальных служб, благоустройство, выслушали мнения горожан через формат «открытого микрофона». По моему мнению, оценка, которую я ставлю, средняя, но если учесть, в каком состоянии раньше находились моногорода, то Рудный показывает очень хороший уровень. Работы по благоустройству пока на среднем уровне, но стоит отметить оперативность коммунальных служб: они быстро реагируют на звонки и устраняют возникшие проблемы, — подчеркнул он.

Фото: Jibek Joly

Таким образом, по общему количеству баллов — 24 — город Рудный занял второе место среди всех оцененных городов. Ранее съемочная группа «Таза қала» побывала в Степногорске - город получил 16 баллов и пока занимает третье место. Лидером остается Астана, получившая наивысшую оценку (28 баллов из возможных 30).

К слову, проект «Таза қала» ранее стал победителем в номинации «Лучшая социальная телепрограмма» национальной телевизионной премии «Тұмар-2025».

В этом году успешный проект вернулся с новым — вторым сезоном. В этот раз съемочная команда уделяет особое внимание моногородам, чтобы глубже проанализировать экологическую ситуацию в разных уголках страны. Телепередача выходит дважды в неделю — по понедельникам и средам в 19:30.