Начался второй сезон проекта «Таза қала»: приоритет будет отдан моногородам

Отметим, Телерадиокомплекс Президента РК, с целью реализации общенациональной инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан», начал масштабный экологический проект«Таза қала», и удачно завершил первый сезон.

Съемочная группа посетила все областные центры и мегаполисы Казахстана, рассказав о чистоте и облике этих городов. В течение полугода журналисты проехали 30 тысяч километров, побеседовали примерно с 200 жителями, активно участствующими в экологической жизни регионов.

«Таза қала» — 20-минутный телепроект в жанре репортажа, направленный на формирование экологической культуры в стране. В нем работают двое ведущих, один из которых показывает, в соответствии с форматом программы, хорошие стороны города, второй говорит о недостатках.

Творческая группа критикует экологические недостаки городов, несоответствия требованиям по чистоте, освещает предъявленные требования к ответственным лицам и результаты этих обращений.

Ведущие проекта будут проводить в каждом городе исследование по ряду критериев, беседовать с ответственными за чистоту специалистами, жителями городов, активистами. Особое значение будет придаваться чистоте на улицах районных центров и моногородов, работе коммунальных служб по озеленению и благоустройству. Также будет уделяться внимание экологической культуре и ответственности жителей.

Запланированы показы по трем мегаполисам, 20 моногородам и одной итоговой программы. Среди моногородов будут следующие: Абай, Аксай, Аксу, Алтай, Балхаш, Жанаозен, Жетыкара, Лисаковск, Каражал, Кентау, Кульсары, Курчатов, Риддер, Рудный, Сатпаев, Степногорск, Темиртау, Хромтау, Шахтинск, Экибастуз.

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

В каждом выпуске независимые эксперты будут высказывать свои мнения по просмотренным видеоматериалам, давать справедливую оценку. Результаты экспертизы будут оценивать по 10-балльной системе по пяти критериям.

В последнем выпуске в конце года по оценкам экспертом будут показаны итоговые результаты городов.

Первый показ телепроекта начнется 7 июля из Астаны. Каждый последующий новый выпуск будет предлагаться вниманию зрителей два раза в неделю — в понедельник и среду в 19:30 часов.

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

Напомним, проект ««Таза қала» недавно получил национальную телевизионную премию «Тумар-2025» в номинации «Лучший социальный проект».



