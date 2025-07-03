Президент Казахстана дал ряд поручений по дальнейшим преобразованиям в экономике

В рамках исполнения поручений Главы государства реализуются 45 крупных промышленных проектов на общую сумму инвестиций свыше 2,3 трлн тенге с созданием порядка 20 тысяч рабочих мест.



Премьер-министр доложил о принимаемых мерах по исполнению задач, поставленных Президентом в ходе заседания Совета безопасности в транспортной отрасли.



Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о прохождении вегетационного периода. Обеспечение потребностей аграриев водными ресурсами и удовлетворение нужд сельского хозяйства находятся на постоянном контроле, внедряются водосберегающие технологии, а также работают региональные штабы.

Главе государстве сообщили о завершении посевной кампании и подготовке к уборке урожая. Общая посевная площадь по стране составила 23,7 млн га, меры поддержки аграриев оказываются в полном объеме. С начала года валовый выпуск продукции и услуг в сельском, лесном и рыбном хозяйствах вырос на 4%, положительная динамика зафиксирована во всех регионах.



Кроме того, была представлена информация о ходе модернизации энергетической, коммунальной инфраструктуры и цифровой трансформации.



По итогам встречи Президент дал ряд поручений по дальнейшим институциональным преобразованиям в экономике, развитию регионов и привлечению инвестиций.