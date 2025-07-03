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    11:40, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана дал ряд поручений по дальнейшим преобразованиям в экономике

    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по диверсификации и структурной модернизации экономики для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент РК заслушал отчет о мерах по диверсификации экономики
    Фото: Акорда

    В рамках исполнения поручений Главы государства реализуются 45 крупных промышленных проектов на общую сумму инвестиций свыше 2,3 трлн тенге с созданием порядка 20 тысяч рабочих мест.

    Премьер-министр доложил о принимаемых мерах по исполнению задач, поставленных Президентом в ходе заседания Совета безопасности в транспортной отрасли.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о прохождении вегетационного периода. Обеспечение потребностей аграриев водными ресурсами и удовлетворение нужд сельского хозяйства находятся на постоянном контроле, внедряются водосберегающие технологии, а также работают региональные штабы.

    Главе государстве сообщили о завершении посевной кампании и подготовке к уборке урожая. Общая посевная площадь по стране составила 23,7 млн га, меры поддержки аграриев оказываются в полном объеме. С начала года валовый выпуск продукции и услуг в сельском, лесном и рыбном хозяйствах вырос на 4%, положительная динамика зафиксирована во всех регионах.

    Кроме того, была представлена информация о ходе модернизации энергетической, коммунальной инфраструктуры и цифровой трансформации.

    По итогам встречи Президент дал ряд поручений по дальнейшим институциональным преобразованиям в экономике, развитию регионов и привлечению инвестиций.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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