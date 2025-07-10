Степногорск под прицелом экокамеры: что увидела съемочная группа «Таза қала»

Закрытый Дом культуры и разбитая остановка

Степногорск был частью секретных проектов СССР из-за стратегических объектов и долгое время отсутствовал на карте. Статус города он получил в 1964 году, а на карте появился только в 1992 году. Сегодня Степногорск — один из важнейших промышленных и социально-экономических центров Акмолинской области. По официальным данным, численность населения превышает 65 тысяч человек.

Фото: JibekJoly

Улицы города полны контрастов: здесь можно найти ухоженные районы с зеркальной чистотой и книжные полки для буккроссинга. Но при этом — мусорные кучи в центре города, изношенные контейнеры, выцветшие государственные символы, облезшая эмблема. В сравнительно новой остановке выбиты стёкла и проломлены боковые стенки. Даже при жаркой погоде фонтан не работает — местные жители уже не помнят, когда он вообще был в рабочем состоянии.

Фото: JibekJoly

Один фонтан все-таки функционирует, но дети используют его как бассейн. В эфире программы они обратились к акиму с просьбой построить полноценный бассейн.

Жителям нужен не только бассейн, но и Дом культуры. В Степногорске раньше было два таких учреждения, но Дом культуры «Мирас» был закрыт 2–3 года назад из-за аварийного состояния здания.

Фото: JibekJoly

— Раньше сюда приходили около 200 детей, работали танцоры, хореографы. Здесь был единственный в городе кинотеатр и концертный зал. Сейчас всё закрыто. По официальному ответу акимата — подмытый грунтовыми водами фундамент, здание на грани обрушения. Трещины — не только снаружи, но и по всему зданию, — рассказал житель города и общественный активист Абильхаир Баймамбетов.

Аким города Гайдар Касенов в интервью программе пообещал, что до конца года все улицы будут оборудованы камерами видеонаблюдения — для предотвращения актов вандализма. Также в планах — замена труб и ремонт дорог.

Ищут владельцев заброшенных домов

Проблема заброшенного жилья — общая беда всех моногородов страны. В 6-м микрорайоне Степногорска один из домов внешне выглядит целым, но в нём не живёт ни один человек.

Фото: JibekJoly

Житель города Алимхан Калтаев купил квартиру именно в этом доме 10 лет назад, но до сих пор не может заселиться.

— В 90-х годах отключали свет и отопление, поэтому люди были вынуждены уезжать — невозможно было жить без света, тепла и воды. Некоторые дома восстановили, но этот остался без изменений. Дом отличный: двор, освещение, асфальт, спортплощадка — всё есть. Почему дело затянулось — непонятно, — говорит Калтаев.

В акимате об этом знают, но ограничиваются ответом: «Есть в плане, занимаемся». Однако журналисты программы лично спросили акима Касенова о судьбе дома на 173 квартиры.

— По заброшенным домам к нам часто обращаются. Эти здания стоят пустыми уже 25–30 лет. Сложность в том, что у квартир есть владельцы. Кто-то живёт здесь, кто-то в России, кто-то за границей. Решать вопрос нужно с ними совместно, — пояснил аким.

Двор с юртой

В рамках акции «Таза Казахстан» в этом году в Степногорске высажено 1600 деревьев. А благодаря проекту «Халықтық қатысу» жители активно участвуют в благоустройстве. В одном из дворов установили настоящую юрту.

Фото: JibekJoly

— В 2022 году пришла идея создать такую большую юрту. Узнал о проекте и приложил все усилия. Раньше здесь был заброшенный двор, остались только советские качели. Для детей ничего не было. Тогда и возникла идея сделать пространство для всех поколений. Сейчас сюда приходят молодожёны, пожилые, здесь проводят Наурыз, обряды «тусау кесу» и «бесiкке салу», — рассказал житель Арман Нугыманов.

Также в городе действует спортивная школа, где подростков приучают к чистоте. Юные спортсмены показывают любовь к Родине не только достижениями, но и чистотой.

Фото: JibekJoly

— Каждое спортивное отделение отвечает за свою территорию: зимой убирают снег, летом — траву и мусор. Сейчас мы вносим вклад в акцию «Таза Казахстан». Прививаем дисциплину и порядок 1300 учащимся нашей спортшколы, — сказал директор школы Ауелбек Байкенов.

Чтобы мусор не разлетался по ветру

В городе работают 4 компании по вывозу мусора. Чтобы мусор не разлетался по ветру, начали устанавливать закрытые контейнеры.

Фото: JibekJoly

— Сейчас это пилотный проект. При ветре мусор разлетается по улицам, поэтому принято решение устанавливать контейнеры закрытого типа для сохранения чистоты, — пояснил директор ТОО «ARB-Спецмонтаж» Руслан Исабеков.

Фото: JibekJoly

Весь мусор вывозится на единственный полигон, открытый в 1998 году. Сейчас туда ежедневно доставляется 100–150 кубометров отходов.

— Сначала роются ямы, затем мусор закапывается. Полигон заполнен на 78%, но здесь чисто. Машины на выезде моют колёса, запаха нет, — рассказал главный экологический инспектор города Алькен Тойынбеков.

Фото: JibekJoly

Несмотря на своевременное захоронение отходов, система раздельного сбора пока не налажена. Однако многие горожане стали относить бумагу, картон, пластиковые бутылки и стекло в пункты приёма.

— Мы принимаем макулатуру, пластик, стекло, металл. Люди и мусор убирают, и деньги зарабатывают. А мы — радуемся, что можно зарабатывать, очищая город, — говорит директор пункта приёма вторсырья Вадим Ким.

Оценка экспертов

Ведущие «Таза қала» собрали данные о Степногорске и передали экспертам. Город оценивался по пяти критериям: чистота и порядок на улицах, работа коммунальных служб, благоустройство, культура населения, эстетика города.

Фото: JibekJoly

Участие приняли депутат маслихата Астаны Арсланбек Мазум, советник председателя Ассоциации экологических организаций Казахстана Алия Баймаганова и урбанист Бахтияр Бекенов.

— Я поставил Степногорску 6 баллов. Работы по благоустройству ведутся в неверном направлении. Есть нормативы, которым здесь не всегда следуют. Даже там, где подготовились — есть недочеты. Внешний облик города хороший, но нужна более активная идеологическая работа с молодежью, — отметил

Арсланбек Мазум.

Эколог Алия Баймаганова поставила городу 4 балла.

— Видно, что у города есть будущее, он зелёный. Но не хватает единой идеологии. Работы еще много, поэтому моя оценка — 4, — сказала она.

Урбанист Бахтияр Бекенов указал на нехватку бюджета.

— Видна работа городских служб. Но, по-моему, средств не хватает. На парки и благоустройство нужно много денег. А люди здесь — открытые, честные и добрые. Ставлю 6 баллов, — отметил он.

Таким образом, Степногорск получил 16 баллов и пока занимает второе место.

Напомним, новый сезон программы «Таза кала» стартовал с выпуска об Астане.

Программа выходит дважды в неделю — по понедельникам и средам в 19:30.

Проект «Таза кала» недавно получил национальную телевизионную премию «Тумар-2025» в номинации «Лучшая социальная телепрограмма».