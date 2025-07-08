«Таза қала» — новый сезон открывает выпуск об Астане

Во время съемок ведущие программы разделились на команды, чтобы собрать информацию о чистоте города, выявить сильные и слабые стороны. Все собранные данные передаются экспертам, которые по пяти критериям оценивают город по 10-балльной шкале.

Зеленый пояс Астаны

Астана — это город, в котором гармонично сочетаются современные архитектурные тенденции и национальный казахский стиль. На просторах Сарыарки выросла столица, объединившая черты мировой цивилизации и уникальные архитектурные комплексы. Особую роль играет «зеленый пояс», окружающий город: он защищает Астану от пыли и ветров, делая климат более мягким и комфортным.

Фото: кадр из видео

По словам главы Центра урбанистики акимата Астаны Елнара Базыкена, в зеленом поясе столицы растут более 11 миллионов деревьев. В прошлом году было посажено 200 тысяч саженцев, в этом году основной упор сделан на уход и обслуживание зеленых насаждений. «Зеленый пояс» активно развивается: его поливают раз в неделю, а санитарную обрезку и стрижку проводят трижды. Здесь растут клены, березы, тополя, сосны, ели, дикая вишня и другие деревья.

На 2025 год запланировано высадить более 1 миллиона деревьев. Будут благоустроены 180 общественных пространств и дворов, продолжится развитие бульвара «Нұрлы жол» в южном и западном направлениях. Также будет озеленена территория вдоль линий LRT, чего с нетерпением ждут горожане.

Фото: кадр из видео

— Мы начали благоустройство пространства под мостами LRT. Например, на участке улицы Сыганак — от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Тәуелсіздік — реализуется принцип «от фасада до фасада»: прокладываются пешеходные дорожки, велодорожки, проводится озеленение и установка систем полива. Даже под мостами высаживаются крупные деревья. Это делает инфраструктуру не только функциональной, но и эстетически привлекательной. Работы планируем завершить в октябре–ноябре, — отметил Елнар Базыкен.

Фото: кадр из видео

Кроме того, акцент сделан на благоустройстве двух крупных территорий: от Хан Шатыра до улицы Ш. Айтматова и от площади Қазақ елі до нового вокзала вдоль аллеи Мангелик. Ведутся работы над проектом «Greenline»: появится «зеленый коридор» от улицы Толе би до улицы Ш. Айтматова.

У деревьев будет цифровой паспорт

В Центральном парке Астаны до сих пор растет самое старое дерево города — черный тополь, посаженный еще в период Акмолы, между 1886 и 1893 годами. Оно стало живым свидетелем столетней истории и природных изменений.

Фото: кадр из видео

Теперь в столице внедряется проект Green ID, согласно которому каждое дерево получает цифровой паспорт с QR-кодом. Отсканировав его, любой житель сможет узнать, когда было посажено дерево, когда его поливали и какие работы по уходу за ним проводились. Первые этапы реализации уже идут в парках «Жастар» и «Ғашықтар».

Фото: кадр из видео

— Мы уже успели оцифровать около 50 деревьев. В будущем планируем установить датчики влажности, чтобы отслеживать нехватку микро- и макроэлементов в почве. Это позволит оперативно реагировать и поддерживать здоровье деревьев, — рассказала руководитель Центра ландшафтного дизайна и архитектуры ТОО НИПИ «Астанагенплан» Гульнур Имамбекова.

Захламленные районы столицы

Ведущие «Таза қала» объехали районы Астаны и показали территории, загрязненные мусором. Эти локации наглядно демонстрируют не только недостатки в работе коммунальных служб, но и низкий уровень культуры у части горожан.

Фото: кадр из видео

В микрорайоне Шубар можно увидеть не только строительный мусор, но и выброшенные постельные принадлежности. По трассе Астана — Караганда встречаются выброшенные металлоконструкции, стекло, даже покрышки. В районе вокзала «Нұрлы жол» также остро стоит проблема с бытовыми отходами.

Фото: кадр из видео

Ведущие напомнили, что согласно статье 344 Кодекса РК Об административных правонарушениях, за подобные действия предусмотрены штрафы.

С ростом численности населения объемы мусора увеличиваются. Тем временем городской полигон уже заполнен на 95%, акимат съемочной группе отказал в доступе для видеосъемки.

Фото: кадр из видео

— На сегодня вывоз мусора в столице организован: три компании ежедневно задействуют около 100 единиц техники, вывозя более 1200 тонн отходов, — пояснил заместитель акима города Астаны Есет Байкен.

Завод, извлекающий ресурсы из отходов

В Астане работает предприятие «Kazecotech FTK», основанное в 2011 году. Оно занимается переработкой ртутьсодержащих отходов: батареек, ламп, термометров, и экспортирует извлеченную ртуть за рубеж.

Фото: кадр из видео

— Это опасные отходы. Мы делим отходы на экономически выгодные и невыгодные. Выгодные — это те, из которых можно получить вторичные ресурсы (например, макулатура). А невыгодные — это опасные отходы, которые перерабатываются не ради прибыли, а ради безопасности окружающей среды и здоровья человека. Наша задача — извлечь ртуть и не допустить ее выброса в атмосферу, — объяснил глава предприятия Владимир Андреев.

Фото: кадр из видео

В городе установлено 609 контейнеров для приема ртутьсодержащих отходов: энергосберегающих ламп, батареек, термометров. Все они поступают на предприятие, где проходят сортировку и утилизацию. Ртуть извлекается в герметичной печи и после охлаждения экспортируется в Россию — это важно как для экологии, так и для экономики.

Более 200 аварийных домов

Несмотря на то, что Астана считается молодой столицей, проблема аварийного жилья остается актуальной. В городе — более 200 домов в аварийном состоянии. Жители многоэтажки на улице Ильи Чехоева ежегодно обращаются в акимат, но вопрос остается нерешенным. Рядом расположен реабилитационный центр для бездомных, и его обитатели создают дискомфорт для соседей.

Фото: кадр из видео

По словам заместителя акима города Есета Байкена, при акимате работает межведомственная комиссия по признанию жилья аварийным.

— В планах снести 206 ветхих домов и на их месте построить парки и социальные объекты. Жильцам аварийных домов предлагаются новые квартиры по принципу «квадрат за квадрат». В 2025 году планируется снести 22 дома и переселить около 1000 семей, — говорит замакима.

Фото: кадр из видео

Астанинское водохранилище очищено впервые за 55 лет

Еще одной важной новостью стало сообщение об очистке Астанинского водохранилища — впервые за 55 лет.

Фото: кадр из видео

— Цель проекта — извлечь около 50 000 тонн ила со дна. После этого объем водохранилища увеличится до 47 миллионов кубометров. Очистка будет проходить летом и осенью в течение 13 лет. «Казводхоз» уже закупил специальную технику и подготовил персонал, — рассказал главный эксперт управления гидротехнических сооружений Министерства водных ресурсов и ирригации Сергей Добрынин.

Фото: кадр из видео

Оценка экспертов

После сбора информации о состоянии города, ведущие передали ее экспертам. Город оценивался по пяти критериям: чистота и порядок на улицах, работа коммунальных служб, благоустройство, культура жителей и эстетика городской среды.

В роли экспертов выступили: депутат городского маслихата Астаны Арсланбек Магзум; советник председателя правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Алия Баймаганова; урбанист Бахтияр Бекенов.

Фото: кадр из видео

— За последние годы, я думаю, все горожане заметили, насколько активизировались работы по экологии и благоустройству. Сейчас можно отметить высокий уровень чистоты улиц и качественную работу коммунальных служб. В позапрошлом году, к примеру, было высажено около 1 миллиона 100 тысяч зеленых насаждений. В целом с каждым годом растет культура горожан в отношении чистоты и порядка. Немаловажно и то, что по инициативе Президента проводится акция «Таза Қазақстан». Каждую субботу проходят экологические фестивали и акции. Поэтому я считаю, что Астана заслуживает высокой оценки, — отметил депутат Арсланбек Магзум.

Алия Баймаганова подчеркнула, что молодежь активно участвует в экологических субботниках и реализует множество экопроектов. Она также поставила Астане максимальные 10 баллов.

— Астана — город с непростой структурой, но при этом чистый и культурный. Что касается моей экспертной оценки, за благоустройство города я ставлю 4 балла, за работу коммунальных служб и чистоту улиц — 2 балла. В целом, по результатам выпуска я ставлю Астане 8 баллов, — прокомментировал урбанист Бахтияр Бекенов.

Фото: кадр из видео

Общий итог: 28 баллов

Таким образом, по результатам оценки всех экспертов Астана набрала 28 баллов из возможных 30.

Следующий выпуск программы «Таза қала» будет посвящен чистоте в городе Степногорск.

Напомним, популярная телепередача вернулась на экраны во втором сезоне после теплого приема зрителей в прошлом году. На этот раз съемочная группа сосредоточит внимание на моногородах и проведет глубокий анализ экологической ситуации в различных регионах страны.

Особое внимание будет уделено и трем крупнейшим мегаполисам Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенту.

Программу «Таза қала» можно смотреть дважды в неделю — по понедельникам и средам в 19:30.

Ранее этот телепроект завоевал национальную телевизионную премию «Тұмар-2025» в номинации «Лучшая социальная телепрограмма».