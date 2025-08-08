«Таза қала» в Темиртау: как поддерживается чистота в городе металлургов

Формат программы предполагает, что ведущие делятся на две группы: одна исследует положительные стороны, другая — выявляет проблемные места. Вся собранная информация передается экспертам, которые выносят заключение по пяти критериям.

Трамвай — экологически чистый транспорт

Сейчас в Казахстане трамвайные линии сохранились только в трех городах. Одна из них и самая новая — в городе Темиртау. Несколько лет назад по ряду причин трамвайная линия полностью вышла из строя и была на грани закрытия. Но при поддержке спонсоров, частных предпринимателей этот общественный транспорт вновь вышел на улицы города.

Фото: Kazinform

В Темиртау трамвай впервые вышел на рельсы 5 сентября 1959 года. Количество трамвайных маршрутов со временем сокращалось, особенно в 90-е годы. А 14 февраля 2023 года трамвайная сеть, находящаяся в ведении «АрселорМиттал Темиртау», полностью прекратила свою работу. После обращения жителей города к Президенту с просьбой восстановить трамвайное движение, АО Qarmet приступил к замене рельсов и 2 октября трамвай был запущен в испытательном режиме. В городе был проведен капитальный и текущий ремонт 30 километров трамвайных путей. Были полностью заменены электрические провода, растяжки и подвески, обеспечивающие трамвайное движение.

Фото: Jibek Joly

— Сейчас в депо 7 трамваев. Из них 5 готовы, еще 2 вагона готовятся к запуску. Скоро будет доставлен еще 1 вагон. Тогда будет 8 трамваев. Трамваи оформлены в особом стиле, который отображает атмосферу, образ шахтеров и металлургов города Темиртау. Проезд в трамваях для работников АО Qarmet бесплатный, — сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты говорят, что трамвай, безусловно, нужно сохранить. Это даст возможность пересадить людей с личного на общественный транспорт и снизить уровень загрязнения воздуха. Во всех промышленных городах трамвайное сообщение хорошо развито. Сейчас, например, в странах СНГ, в Европе выдвигаются инициативы по увеличению трамвайных перевозок.

Фото: Jibek Joly

Грязь и камыш в центре города

Съемочная группа программы «Таза қала» показала грязевое озеро в центре города и камыш выше человеческого роста. Жители говорят, что эта грязь появилась более трех лет назад, они обращались в акимат, но ничего не изменилось.

Фото: Jibek Joly

— Грязь появляется от поздемных вод и от талой воды и находится в нескольких метрах от пешеходной дороги. Глубина достигает 2 метров. Не только ребенок, но и взрослый человек может утонуть. Ограждения нет, — говорит городской активист Думан Жакыпбеков.

Фото: Jibek Joly

Протухшая вода весной разливается, она, как выяснилось, отравила недавно посаженные поблизости ели.

— Весной вся вода залила эти ели и долго стояла. Потом было повреждение теплотрассы, эти деревья залило горячей водой. Как видите, они засохли, — говорит активист.

В интервью программе аким города Галым Ашимов сообщил, что сейчас на этом месте работают два трактора, камыш выкорчевывается. Что касается очистки от грязи, аким сообщил, что будет прорыт отдельный арык для стока дождевой воды, и предложил вновь приехать через месяц и проверить.

Фото: Jibek Joly

Но в центре Темиртау есть не только грязь, здесь еще и растут пальмы. В зимнем саду можно увидеть пальмы возрастом более 40 лет, плодоносящие бананы и другие экзотические растения. Эти растения были доставлены в Темиртау, когда здесь открылся зимний сад, из Караганды и Алматы.

Фото: Jibek Joly

500 волонтеров ежедневно делают уборку

Самый масштабный волонтерский центр в области находится в Темиртау. В организации «Шанырак» насчитывается около 500 волонтеров. Эти волонтеры очищают улицы города от мусора не раз в месяц или в неделю, а каждый день.

Фото: Jibek Joly

— Сегодня на набережной города проходит большая экоакция. В ней участвуют более 300 эковолонтеров. Центр работает уже 12 лет. Одна из основных его задач — поддержание чистоты в городе, — рассказывает волонтер Руслан Кожекен.

Одна из активисток — Алена Хегай. Она неравнодушна к экологической ситуации в городе и занялась очисткой территории 15 лет назад. Затем она собрала таких же, как и сама, неравнодушных жителей шахтерского города. Организовывала различные акции, которые вносили свой вклад в процветание города.

Фото: Jibek Joly

— Какую ты можешь помочь городу, в котором живешь? Что можешь сделать прямо сейчас? Нельзя только критиковать, нужно действовать. Не нужно критиковать всех подряд, акимат, власти. Какой вклад лично ты можешь внести по своему желанию, имеющимися средствами, ресурсами — вот это и нужно делать. Действительно, это важно для каждого жителя нашего города, — считает А. Хегай.

Уборка мусора — это только часть работы, важно и то, как образуются отходы. Волонтеры разъясняют, что отходы на пляже, где собираются люди, можно перерабатывать, что брошенный на улице пластик наносит вред окружающей среде. В результате ряды экоактивистов в Темиртау постоянно растут.

Любящие чистоту жители

В 6-микрорайоне Темиртау дворы обрастают мусором. Очевидцы говорят, что некоторые ленивые жители даже выбрасывают мусор в окна.

Фото: Jibek Joly

Как будто они обновляют мебель или куда-то переезжают. Открытые в прошлом году официально подземные контейнеры заварены. Жители говорят, что они никогда и не использовались.

Фото: Jibek Joly

Такое обилие мусора встретилось съемочной группе не в одном, а в нескольких дворах. Для решения проблемы местное руководство установило видеокамеры. Но они, похоже, просто украшение на покосившихся столбах.

Фото: Jibek Joly

Жители дома на улице Б. Момышулы сами очистили свой двор и начали благоустройство. Сообща сажают цветы, поливают, рыхлят почву.

Фото: Jibek Joly

— Вначале здесь была голая земля. В первую очередь мы купили грузовик чернозема и вывалили сюда. Выровняли землю. Потом нужно было что-то посадить. Сначала соседи привезли один куст сирени, затем и другие начали привозить саженцы со своих дач. Мы устроили цветники, посадили ягодные кустарники и даже овощи. Ими могут пользоваться все прохожие. Нет понятия «это только мое», — говорят жители.

Фото: Jibek Joly

И за растущими в городе деревьями жители ухаживают, хотя они и не относятся к их дворам. Они постоянно борются и за неухоженные деревья, и за траву. Жители сами вынуждены обрезать деревья на улице, чтобы они не повредели электрические провода. Некоторые горожане даже жалуются, что эти жители рубят деревья.

Фото: Jibek Joly

Также в городе с 2016 года предприниматель Айдос Долдахан занимается переработкой использованных пластиковых пакетов и производством новых мусорных пакетов. Для этого отходы пропускаются через специальную установку, измельчаются и заливаются в новые формы.

Фото: Jibek Joly

Парк за 423 миллиона тенге

По словам темиртаусцев, строительство сквера, который должны были сдать в эксплуатацию в 2023 году, все еще не завершено, и пригласили ведущих программы посмотреть.

Фото: Jibek Joly

На месте недостроенного сквера строительства играют дети. Они не понимают, и никто им не объяснил, что лежащие на земле провода могут быть опасны.

Фото: Jibek Joly

— На все это выделено 423 миллиона тенге. Уже освоено 220 миллионов тенге, то есть выплачено подрядчику. Но мы видим только это. Как вы думаете, это стоит 220 миллионов тенге? На мой взгляд, максимум 20 миллионов тенге, и то сомневаюсь, — говорит городская активистка Ирина Жакыпбекова.

Оказывается, раньше здесь были большие деревья. Их срубили, чтобы проложить тротуар. Затем посадили новые саженцы. Но забыли, что за ними нужно ухаживать.

Фото: Jibek Joly

— До этого здесь были довольно большие зеленые насаждения. Можно было их сохранить. Но неизвестно почему, все срубили, а на их место посадили новые саженцы. Посадили уже в ноябре, по первому снегу. Это частный сектор. Поблизости нет игровой площадки для детей. Нет общественного пространства, чтобы вечером погулять. Сквер должен был решить эту проблему. К сожалению, появилась еще одна головная боль, — говорит И. Жакыпбекова.

Аким города рассказал и о дальнейшей судьбе сквера, который стал долгостроем.

Фото: Jibek Joly

— Там есть много непринятых работ. Не приняты асфальт, деревья, в целом объект не принят. Мы все это указали в исковом заявлении при подаче в суд, — говорит аким.

Вместе с тем, главный специалист отдела городской жилищной инспекции Темиртау Мухамеджан Алдабаев показал новый сквер на улице Абая.

Фото: Jibek Joly

В 2020 году здесь был проведен капитальный ремонт, созданы спортивная и детская площадки.

Оценка экспертов: Темиртау может служить образцом для всех моногородов

Ведущие «Таза қала» собрали всю информацию о Темиртау и передали экспертам. Специалисты оценивали город по пяти критериям: чистота и порядок на улицах, работа коммунальных служб, благоустройство, культура населения и эстетический облик города. Каждый из критериев оценивался по 10-балльной шкале.

Фото: Jibek Joly

В этом выпуске оценки давали главный специалист отдела градостроительного планирования города Астаны Гульдана Абиш, депутат столичного маслихата Мадина Ажикенова и главный специалист управления охраны окружающей среды и природопользования Сагыныш Сагынтаев.

— Город в целом чистый, и жители очень понравились. И все же мы не видели обновленные мусорные контейнеры. Не видел я объектов переработки мусора и проведения коммунальной работы. Благоустройство города ведется, показаны красивые парки. Но озеленение хромает. Для безопасности жителей нужно заняться освещением и видеонаблюдением. Нужно модернизировать старые дома в городе, улицы, дворы, остановки, прокладывать тротуары, — сказала Г. Абиш.

Депутат маслихата М. Ажикенова особо отметила волонтеров центра «Шанырак», которые ежедневно очищают город.

— Вторая особенность города — это, конечно, трамвай, этот вид транспорта востребован населением. Сорокалетние пальмы, тропические растения тоже понравились. Но грязь на улице Бейбитшилик создает проблему безопасности, — сказала депутат.

Эколог С. Сагынтаев привел в пример другим моногородам чистоту Темиртау.

— Очень понравилась культура жителей города. Они не оглядываются на акимат, сами занимаются благоустройством, создают небольшие парки, украшают свою территорию. Журналист 10 минут ходил по улице и не нашел мусора, это тоже отличный показатель. На мой взгляд, город Темиртау может быть образцом для моногородов Казахстана, — сказал С. Сагынтаев.

Фото: Jibek Joly

В общем зачете Темиртау получил 22 балла из возможных 30, сравнялся с городом Хромтау и остановился на втором месте. Лидером стала Астана, получившая 28 баллов. За ней следуют Хромтау (22), Лисаковск (21), Рудный (20) и Аксай (18). Города Степногорск и Житикара, набравшие по 16 баллов, заняли шестое место. На седьмом месте — Кульсары (14), на самом последнем месте — Жанаозен, набравший 10 баллов.

Напомним, что телепроект «Таза қала» ранее стал лауреатом национальной телевизионной премии «Тұмар-2025», победив в номинации «Лучшая социальная телепрограмма».

В этом году отмеченный наградами проект вернулся со вторым сезоном. В этот раз команда уделяет особое внимание моногородам и более глубоко исследует экологическую ситуацию в них. Программа выходит два раза в неделю — по понедельникам и средам в 19:30 и доступна широкому кругу зрителей.