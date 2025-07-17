«Таза қала» в Лисаковске: жизнь в городе без мусорных контейнеров

По правилам программы журналисты делятся на две команды и изучают санитарное состояние города. Одна из команд выявляет положительные стороны, другая — указывает на недостатки. Собрав всю необходимую информацию, они передают ее экспертам. Оценка дается на основе пяти критериев, каждый из которых оценивается по 10-балльной шкале.

Городу без общественного транспорта пообещали обогреваемые остановки

Лисаковск — небольшой город в Костанайской области, известный своей промышленной направленностью. Он был основан в 1971 году на базе Лисаковского горно-обогатительного комбината. Город расположен на берегу реки Тобол, окружен спокойной природой, а жизнь здесь течет размеренно. Одним из градообразующих предприятий является Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление — крупнейший производитель боксита не только в Казахстане, но и во всем СНГ. Добытое сырье отправляется в Павлодар, где из него производят алюминий.

Предприятие активно участвует в развитии города. Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление стало опорой социального и экономического роста Лисаковска. В рамках корпоративной программы группы компаний ERG под названием «Tugan qala — Родной город» за последние три года здесь было реализовано 10 проектов. Например, жители поселка Октябрьский получили поддержку в реализации своих инициатив, касающихся озеленения и благоустройства.

Фото: Jibek Joly

— В этом году такая возможность появилась и у Лисаковска. Бюджет программы — 60 миллионов тенге. Впервые в городе будут реализованы шесть проектов. В поселке Октябрьский — пять, а в самом Лисаковске — шесть. Проекты разные по своему характеру. В первую очередь мы планируем капитально отремонтировать остановочные павильоны — это будут не просто остановки, а обогреваемые. Кроме того, будут обустроены автостоянка и несколько детских игровых площадок, — рассказал в интервью директор по персоналу и культуре АО «КБРУ» Серик Акушев.

Однако парадокс Лисаковска заключается в том, что здесь полностью отсутствует общественный транспорт. Жителям приходится передвигаться либо пешком, либо пользоваться услугами такси. Особенно это затруднительно для пожилых людей, которых в городе много. До установки теплых остановок городу, как минимум, не помешал бы хотя бы один автобус.

Фото: Jibek Joly

Кроме того, предприятие заключает договоры с подрядными организациями на утилизацию отходов и направляет их на переработку. Это — наглядное свидетельство экологической ответственности компании.

— Мы полностью поддерживаем все проекты в рамках государственной программы «Таза Қазақстан». С наступлением весны мы регулярно организуем субботники. И не один раз, и на всех наших закрепленных территориях. Помимо этого, по просьбам акимата города и администрации поселка Октябрьский мы предоставляем технику при необходимости. В этом году, к примеру, мы помогли с вырубкой деревьев в Парке Победы. У нас также покупают саженцы деревьев, — пояснил представитель компании.

Попытка самоубийства на крыше заброшенного дома

В Лисаковске проживает около 35 тысяч человек. За последние пять лет численность населения сократилась на 13%. Прогуливаясь по городским улицам, невольно ощущаешь дух советской эпохи — от быта горожан до вида детских площадок. Кажется, даже покосившиеся качели, готовые вот-вот рухнуть, хранят воспоминания о счастливом детстве. Однако общий облик города портят заброшенные многоэтажные дома. Причины их запустения остаются неясными, но вокруг таких объектов, несмотря ни на что, поддерживается относительный порядок.

Заброшенные здания всегда представляют собой потенциальную опасность. Они могут превратиться как в стихийные свалки, так и в убежища для бездомных. Тем не менее, съемочная группа столкнулась с ситуацией, к которой невозможно было подготовиться. Один из жителей попытался покончить с собой, спрыгнув с крыши одного из пустующих зданий.

Фото: Jibek Joly

По словам сотрудников скорой помощи, это уже вторая попытка со стороны данного человека — ранее он также поднимался на крышу. К счастью, трагедии удалось избежать, человек остался жив. После этого журналисты поинтересовались у акима города, останется ли здание в дальнейшем без присмотра.

Фото: Jibek Joly

— Я хотел бы поднять эту проблему. У нас в городе есть два незавершенных объекта. Один из них, расположенный в центре, мы выкупили за 40 миллионов тенге. А второй объект находится в 2-м микрорайоне, по адресу 2-13. У него есть владелец, который регулярно подчищает территорию и закрывает окна. С точки зрения закона к нему нет претензий. Однако я считаю, что соответствующие нормы следует ужесточить. Если у кого-то есть здание в центре города, и владелец не принимает никаких мер — не благоустраивает его, не передает под социальные нужды, то такой объект следует изъять и передать в коммунальную собственность, — прокомментировал аким города Лисаковска Абай Ибраев.

Семья с 55 детьми не пропускает ни одного субботника

В Лисаковске немало жителей, для которых чистота — не просто правило, а образ жизни. Среди них — семья Шукуровых, воспитывающая 55 детей. Эта уникальная многодетная семья принимает активное участие во всех городских субботниках, не пропуская ни одного.

Фото: Jibek Joly

— Мы изначально планировали взять под опеку всего двоих детей, но в итоге приняли в свою семью 55. В Лисаковске живем уже почти 30 лет. Поэтому, конечно, для нас очень важно, чтобы хотя бы во дворе и возле дома было чисто. В такие дни мы всей семьей выходим и убираем территорию. Хотя у нас есть дворник, но детей необходимо приучать к труду. Я ни на минуту не жалею, что взял этих детей. Наоборот, сожалею лишь о том, что не сделал этого раньше. Я работал в жизни кем только не приходилось, но только теперь чувствую, что действительно нашел себя, — поделился житель города Рустам Шукуров.

Поскольку Лисаковск — город с плановой застройкой, его улицы располагаются в строгом геометрическом порядке: параллельно и перпендикулярно друг другу. Самые ухоженные дворы здесь видны сразу — такие выделяются не только чистотой, но и старанием жильцов и работников. Лучшие дворники также получают признание.

Фото: Jibek Joly

— У нас во дворе всегда порядок. Наш дворник — Андрей — человек ответственный, мы довольны его работой. И сами ему помогаем: стараемся не мусорить, убираем все своими руками. Все соседи выходят и участвуют в уборке вместе. В принципе, одного дня хватает, чтобы всё привести в порядок. А в остальное время — летом и осенью — мы просто поддерживаем чистоту, — рассказывает жительница Лариса Уколова.

Только в этом году в Лисаковске было высажено 350 тысяч цветов. За их уходом сейчас следят более ста человек. А в этом дворе такую красоту жители создали своими руками.

Фото: Jibek Joly

— В нашем дворе цветут эустомы, катарантусы, пеларгонии, лилии, ампельные петунии. Но особая наша гордость — гортензия, которая в этом году впервые зацвела. Мы, если что-то понравится, сразу покупаем: рассаду, саженцы. Посадили пять сосен, два пирамидальных тополя, четыре канадских клена и рябину. Хотим, чтобы этот уголок был красивым, — рассказывает жительница Валентина Дубинина.

Фото: Jibek Joly

В Лисаковске есть и своя достопримечательность — местный «Байтерек». Пусть он не такой высокий, как столичный, но для горожан он по-своему ценен и любим. Моногород на этом останавливаться не собирается: вскоре в центре планируют установить большую юрту.

Фото: Jibek Joly

— Пять лет назад мы вместе с предпринимателями создали эту композицию, чтобы порадовать жителей и гостей города. А в этом году мы реализуем новый проект — открытую металлическую юрту в центре города. Внутри установим скамейки, чтобы людям было удобно отдыхать, — рассказал меценат Николай Феленчук.

Город без мусорных контейнеров

Порядок и образ жизни в Лисаковске действительно особенные. Одна из самых необычных черт города — полное отсутствие мусорных контейнеров. Вместо них по расписанию по городу ездят специализированные мусоровозы, которые подъезжают прямо ко двору каждого дома. Жители ждут машины и выносят мусор, накопленный дома.

Фото: Jibek Joly

Такой подход уже стал привычным — утром и вечером горожане приносят отходы к мусоровозу. Некоторые даже считают, что контейнеры не нужны: по их мнению, от них исходит неприятный запах.

— В городе работают шесть мусоровозов. Каждая машина стоит у дома примерно 10-15 минут. Вот здесь, к примеру, расстояние всего около 100 метров, даже меньше. Нам хватает и одной минуты, — говорит водитель Владимир Чипиленко.

Однако не все жители придерживаются порядка — некоторые, не дождавшись машины, выбрасывают мусор прямо на улицу. Для этого используют старую мебель, мешки и даже бытовую технику. Так, на одном из участков в качестве мусорного бака использован старый холодильник.

Фото: Jibek Joly

— Конечно, я поддерживаю идею установки контейнеров. Если бы стояли бочки или баки, коммунальные службы могли бы регулярно забирать мусор оттуда. Сейчас же отходы растаскивают собаки и кошки. Контейнеры для пластиковых бутылок есть — это хорошо. Но для остального мусора тоже нужны отдельные баки, — считают жители.

Водохранилище, полное пластика

Съемочная группа «Таза қала» планировала, как обычно, заснять городской мусорный полигон, однако под предлогом «производственная зона» доступ на территорию был закрыт. После обращения к представителям акимата владелец полигона извинился и согласился дать комментарий.

Фото: Jibek Joly

— В первую очередь, прошу прощения за эмоциональную реакцию. Мы управляем этим полигоном уже 27 лет. У нас есть две золотые награды от Президента за вклад в развитие полигонного хозяйства. Конечно, полигон не должен находиться в таком состоянии. К сожалению, бывают ситуации, когда все выходит из-под контроля. Сегодня, например, механизатор не вышел на работу по личным причинам. Я сама, за все 27 лет, впервые вижу такую картину. Мне стыдно. Именно поэтому и не сдержала эмоций. Все эти годы я работала, чтобы сохранить свою репутацию, — рассказала руководитель компании, ответственной за полигон, Инна Аман.

Сюда мусор привозят дважды в день. Около 47% отходов сортируются и идут на переработку. Остальная часть — сжигается в крематоре.

— Вот здесь находится уникальное оборудование. Мы были одними из первых в Казахстане, кто в 2004 году начал переработку пластиковых отходов. Производственную линию для изготовления полимерно-песчаных плит мы приобрели 11 лет назад. Тогда этим никто не занимался. В 2011 году мы установили на городской площади первую искусственную елку из пластиковых бутылок — ее высота была 4 метра, — рассказала руководитель полигона.

Фото: Jibek Joly

В административной зоне Лисаковска действуют два полигона для твердых бытовых отходов. Один из них расположен в пригородном селе Октябрьское. Состояние этого полигона вызывает особую тревогу — водохранилище рядом с ним полностью завалено пластиком. Если не принять срочные меры, это место может обернуться экологическим бедствием.

— В ближайшее время начнется строительство нового мусорного полигона. Он начнет принимать отходы с конца июля. А этот, старый полигон, будет закрыт. Мы уже готовимся к его рекультивации и восстановлению плодородия земли. Сейчас отходы все еще туда привозятся, но мы уже переместили отсюда сортировочную линию, которая работала здесь 6 лет, на новую площадку. Мы также установили барабан-сепаратор для отделения органических и пищевых отходов от общей массы, — сообщил представитель компании Рафаэль Абдухакимов.

Причина, по которой водохранилище до сих пор не очищено, также объяснима.

Фото: Jibek Joly

— Мы пытались собирать мусор вручную с помощью металлических корзин и сеток. Но вода настолько токсична, что у работников появились кожные высыпания. Поэтому от дальнейших работ пришлось отказаться, — пояснил Рафаэль Абдухакимов.

Аким города Лисаковска Абай Ибраев подтвердил, что вопрос о закрытии полигона площадью 1,5 гектара сейчас активно рассматривается.

Фото: Jibek Joly

— Второй городской полигон занимает 26 гектаров. Он еще не заполнен, и его ресурса хватит как минимум на 30 лет. Сейчас рассматриваем вопрос передачи его в коммунальную собственность. Этот объект должен быть под нашим управлением. Есть несколько причин, по которым я недоволен текущей системой сбора и утилизации отходов, — отметил аким.

Оценка экспертов

Команда проекта «Таза қала» собрала всю информацию о городе Лисаковске и передала ее на оценку экспертам. Специалисты оценивали город по пяти ключевым критериям: чистота и порядок на улицах, работа коммунальных служб, благоустройство, культура населения и эстетика городской среды.

Свою экспертную оценку текущему выпуску дали: руководитель Астанинского городского Центра урбанистики Данияр Шындалиев, депутат маслихата Астаны Мадина Ажикенова и заместитель руководителя проекта «Жасыл ел» Асылбек Абдурашитов.

Фото: Jibek Joly

— Работы, проведенные в рамках акции «Таза Қазақстан», в данном случае можно оценить как средние. Самое важное, что стоит отметить, это высокая культура местных жителей. Однако по остальным критериям результаты оказались не на должном уровне. Порядок и чистота на улицах — на среднем уровне, система коммунального обслуживания требует улучшения. Факт того, что мусор вывозится только в строго определенное время, в будущем, особенно в зимний период, может создать неудобства для горожан, — отметил Асылбек Абдурашитов, поставив городу 7 баллов из 10.

Фото: Jibek Joly

Депутат маслихата Астаны Мадина Ажикенова оценила Лисаковск на 8 баллов.

— Честно говоря, для небольшого города проводится необходимый объем работ. Коммунальные службы открыто делятся своей работой, и это хорошо. Конечно, есть и недостатки — например, в городе установлены теплые остановки, но при этом по маршрутам не ходит общественный транспорт. Однако главным показателем я считаю то, что жители сами убираются во дворах и поддерживают порядок. Это хороший показатель, — подчеркнула она.

Руководитель Астанинского Центра урбанистики Данияр Шындалиев также поставил городу 7 баллов.

— Наивысшую оценку я дал уровню культуры горожан. Жители сами занимаются благоустройством, проявляют инициативу, работают собственными руками. Самую низкую оценку, к сожалению, получила система коммунального обслуживания. Хотя у города есть все предпосылки для создания комфортной среды: крупные деревья, центральный пешеходный бульвар. Если заняться благоустройством этой зоны, можно получить по-настоящему привлекательное общественное пространство, — отметил он.

Фото: Jibek Joly

Общий рейтинг

Напомним, новый сезон телепроекта «Таза қала» стартовал именно с города Астана. Кроме того, съемочная группа показала состояние чистоты и эстетики в городе Степногорске — одном из ключевых промышленных и социально-экономических центров Акмолинской области. Был также отдельный выпуск о городе Рудном — крупном индустриальном центре Костанайской области.

По итогам балльной системы город Рудный, набрав 21 балл, занял третье место в общем рейтинге.

На первом месте находится Астана — 28 баллов. На втором месте — Рудный (по другому выпуску) — 24 балла. Четвертое место занял город Степногорск — 18 баллов.

К слову, телепроект «Таза қала» ранее стал лауреатом национальной телевизионной премии «Тұмар-2025», победив в номинации «Лучшая социальная телепрограмма».

В этом году отмеченный наградами проект вернулся со вторым сезоном. В этот раз команда уделяет особое внимание моногородам и более глубоко исследует экологическую ситуацию в разных уголках страны.

Программа выходит два раза в неделю — по понедельникам и средам в 19:30 и доступна широкому кругу зрителей.