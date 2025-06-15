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    01:03, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Страны ШОС решительно осудили военные удары Израиля по территории Ирана

    Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили военные удары Израиля по территории Исламской Республики Иран. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу организации.

    ШОС
    Фото: ШОС

    — Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выражают серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осуждают военные удары Израиля по территории Исламской Республики Иран 13 июня 2025 года.

    Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава Организации Объединённых Наций (ООН), посягательством на суверенитет Ирана.

    Они наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности. Государства-члены ШОС твердо выступают за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным, политико-дипломатическим путем.

    Государства-члены ШОС выражают искренние соболезнования народу и правительству Исламской Республики Иран.

    Государства-члены ШОС, строго следуя целям и принципам Устава ООН и Хартии ШОС, считают недопустимыми любые противоправные действия, направленные против государств-членов ШОС, и подтверждают свою неизменную приверженность укреплению международного мира и безопасности, — отмечается в заявлении.

    Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля. Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

    Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю. Как сообщают израильские службы экстренной помощи, в результате иранского ракетного обстрела погибли два человека — женщина около 60 лет и мужчина около 45 лет. Еще 19 человек получили ранения, сообщила Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».

    Ранее представитель Ирана в ООН заявил о гибели 78 человек в результате израильских авиаударов. Более 320 человек в Иране получили ранения. Иран подтвердил гибель высшего военного командования и ведущих ученых в результате израильских ударов.

    Кроме того, Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

    Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что раунд, который должен был пройти в воскресенье в Маскате, «теперь не состоится»

    Теги:
    ШОС Ближний Восток Иран Безопасность Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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