    04:40, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Смертоносный пожар в Гонконге: в городе объявлен трехдневный траур

    Власти Гонконга объявили, что с субботы в городе начнется трехдневный траур в память о жертвах разрушительного пожара в жилом комплексе Тай По, передает агентство Kazinform со ссылкой на SCMP.

    Фото: Карма Ло

    Национальные и гонконгские флаги на всех государственных зданиях будут приспущены до понедельника, а официальные мероприятия — отменены или отложены. Жители смогут оставить свои соболезнования в книгах, размещенных в 18 районах города с 9:00 до 21:00.

    По последним данным секретаря по безопасности Криса Тана Пин Кынга, пожар унес жизни 128 человек, при этом около 200 человек остаются пропавшими без вести. Пламя охватило семь кварталов комплекса и тушилось 43 часа. Среди погибших 39 человек опознаны, другие тела находятся в обгоревшем состоянии, и процесс идентификации продолжается.

    Власти также усилили финансовую помощь пострадавшим: каждая семья погибших получит 200 тысяч гонконгских долларов, а дополнительные выплаты в размере 50 тысяч гонконгских долларов начнутся со следующей недели. Государство берет на себя расходы на кремацию и похороны, а департамент гигиены организует места для кремации и колумбарии.

    Местные жители активно помогают в восстановлении после трагедии, а власти ведут расследование причин пожара. Уже арестованы 11 человек.

    В субботу в 8:00 городской лидер Джон Ли Ка-Чиу вместе с кабинетом министров почтит память погибших тремя минутами молчания.

    Ранее сообщалось, что крупнейший за семь десятилетий пожар в Гонконге удалось локализовать.

    Напомним, пожар в Wang Fuk Court стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти две тысячи квартир, проживало порядка четырех тысяч человек. Причиной катастрофы в ЖК Гонконга могла стать сигарета, брошенная на строительные леса из бамбука.

    Председатель КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Соболезнования Си Цзиньпину также направил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

