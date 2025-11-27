РУ
    Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге

    Председатель КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате крупного пожара в жилых зданиях специального административного района (САР) Гонконг, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: ТАСС

    Китайский лидер поручил директору Канцелярии по связям Центрального народного правительства в САР Гонконг передать соболезнования главе администрации региона Ли Цзячао.

    Си Цзиньпин потребовал, чтобы Канцелярия Центрального комитета Коммунистической партии Китая по работе с Гонконгом и Макао и Канцелярия по связям Центрального народного правительства в САР Гонконг оказали поддержку местной администрации в принятии всех необходимых мер для тушения пожара, максимально эффективного проведения поисково-спасательной операции, лечения пострадавших и оказания помощи семьям жертв.

    Канцелярия по связям Центрального народного правительства в Гонконге создала специальную рабочую группу по чрезвычайным ситуациям, которая поддерживает тесную связь с правительством САР и оказывает всестороннюю поддержку в проведении спасательных работ.

    В результате крупного пожара в среду в жилом комплексе Wang Fuk Court на севере Гонконга погибли 44 человека. Сотни жителей по-прежнему числятся пропавшими без вести. В больницах остаются 29 пострадавших, семеро из них находятся в критическом состоянии.

    Ранее мы писали, что число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло 44 человек.

