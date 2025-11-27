РУ
    04:05, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло 44

    В результате крупного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court на севере Гонконга, по обновленным данным, погибли 44 человека, сообщили представители пожарной службы, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Фото: AFP VIA GETTY IMAGES

    Сотни жителей все еще числятся пропавшими без вести. Власти Гонконга также сообщили о задержании трех мужчин, которых подозревают в непредумышленном убийстве в связи с произошедшим. Полиция пока не раскрывает подробностей, пообещав предоставить дополнительную информацию на предстоящем брифинге.

    Пожар охватил семь из восьми высотных корпусов комплекса и до сих пор не ликвидирован. В тушении участвуют более 700 пожарных и спасателей.

    Причина возгорания пока не установлена. Известно, что пожар начался в период проведения ремонтных работ в одном из зданий.

    — В больницах остаются 29 пострадавших, семеро из них находятся в критическом состоянии, — отметил на пресс-конференции глава администрации Гонконга Джон Ли.

    По данным пожарной службы, девять человек скончались на месте. Среди погибших в больнице — 37-летний пожарный Хо Вай-хо, получивший тяжелые травмы во время борьбы с огнем.

    Ранее сообщалось о 36 погибших и 270 пропавших без вести в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти две тысячи квартир, проживает порядка четырех тысяч человек.

    Пожару присвоен самый высокий уровень.

    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
