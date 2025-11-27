Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло 44

Сотни жителей все еще числятся пропавшими без вести. Власти Гонконга также сообщили о задержании трех мужчин, которых подозревают в непредумышленном убийстве в связи с произошедшим. Полиция пока не раскрывает подробностей, пообещав предоставить дополнительную информацию на предстоящем брифинге.

Пожар охватил семь из восьми высотных корпусов комплекса и до сих пор не ликвидирован. В тушении участвуют более 700 пожарных и спасателей.

Причина возгорания пока не установлена. Известно, что пожар начался в период проведения ремонтных работ в одном из зданий.

— В больницах остаются 29 пострадавших, семеро из них находятся в критическом состоянии, — отметил на пресс-конференции глава администрации Гонконга Джон Ли.

По данным пожарной службы, девять человек скончались на месте. Среди погибших в больнице — 37-летний пожарный Хо Вай-хо, получивший тяжелые травмы во время борьбы с огнем.

Ранее сообщалось о 36 погибших и 270 пропавших без вести в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти две тысячи квартир, проживает порядка четырех тысяч человек.

Пожару присвоен самый высокий уровень.