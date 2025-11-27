Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло 44
В результате крупного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court на севере Гонконга, по обновленным данным, погибли 44 человека, сообщили представители пожарной службы, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Сотни жителей все еще числятся пропавшими без вести. Власти Гонконга также сообщили о задержании трех мужчин, которых подозревают в непредумышленном убийстве в связи с произошедшим. Полиция пока не раскрывает подробностей, пообещав предоставить дополнительную информацию на предстоящем брифинге.
Пожар охватил семь из восьми высотных корпусов комплекса и до сих пор не ликвидирован. В тушении участвуют более 700 пожарных и спасателей.
Причина возгорания пока не установлена. Известно, что пожар начался в период проведения ремонтных работ в одном из зданий.
— В больницах остаются 29 пострадавших, семеро из них находятся в критическом состоянии, — отметил на пресс-конференции глава администрации Гонконга Джон Ли.
По данным пожарной службы, девять человек скончались на месте. Среди погибших в больнице — 37-летний пожарный Хо Вай-хо, получивший тяжелые травмы во время борьбы с огнем.
Ранее сообщалось о 36 погибших и 270 пропавших без вести в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти две тысячи квартир, проживает порядка четырех тысяч человек.
Пожару присвоен самый высокий уровень.