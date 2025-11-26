Пожар в жилом комплексе Гонконга: огонь перекидывается на другие здания

Как сообщила полиция города в распространенном заявлении, возгорание началось в высотном здании в районе Тай По.

В настоящее время пожару присвоен четвертый уровень опасности из пяти. Огонь перекидывается на другие здания жилого комплекса, в котором проживают около 4 тыс. человек. Власти полагают, что жители могут оставаться в зоне возгорания.

Несколько башен вокруг пылающего здания украшены бамбуковыми лесами, что может спровоцировать распространение огня.

Причины пожара пока не сообщаются. На месте работают пожарные расчеты, видны многочисленные кареты скорой помощи.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что для защиты от пожаров в Карагандинской области установили 4500 датчиков угарного газа.

Мы также писали о том, что с начала отопительного сезона 58 пожаров произошло в СКО.