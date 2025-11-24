С начала отопительного сезона 58 пожаров произошло в СКО

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям области, цель рейдов — предупредить возникновение пожаров и напомнить населению о правилах безопасности.

С начала года на территории региона зарегистрировано 429 пожаров. В результате трагедий погибло 27 человек, среди них трое детей. Еще 29 человек получили различные травмы.

С 1 октября произошло 58 пожаров. За этот период унесены жизни восьми человек, материальный ущерб оценивается в 14 миллионов тенге.

— Основные причины пожаров связаны с длительным использованием электрического оборудования и отопительных печей. Кроме того, жители нередко пренебрегают своевременной проверкой и ремонтом. Что касается электрического оборудования, то чаще всего оно устаревшее, из-за чего происходит короткое замыкание проводки; нередко используется и самодельная техника. Частыми являются случаи, когда люди засыпают с зажженной сигаретой, что также приводит к пожарам. Иными словами, несоблюдение правил пожарной безопасности населением остается главной причиной возгораний, — поясняет инженер департамента Жарас Туяков.

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проводят рейды совместно с представителями акимата Петропавловска и департамента полиции.

— Мы обходим частный сектор и проверяем печи. Сейчас проводится месячник, поэтому заходим подряд во все дома. В некоторых из них приходится очищать дымоходы. В текущем году в группу риска внесено около 600 жилых домов. В них проживают свыше 24 тысяч человек, в том числе 13 тысяч детей. В этих домах устанавливаются датчики дыма и газа, — сообщил старший инженер департамента Нурлан Баяхметов.

С начала года специалисты установили в домах более двух тысяч датчиков угарного газа. Кроме того, предстоит установить еще около 250 таких устройств.

Напомним, ранее сообщалось, что 4500 пожарных извещателей установлено в этом году в домах социально уязвимых семей Карагандинской области.