Для защиты от пожаров: 4500 датчиков угарного газа установили в Карагандинской области

— В Карагандинской области продолжается работа по установке пожарных извещателей в домах социально уязвимых категорий населения.

Эти приборы уже доказали свою эффективность: с начала отопительного сезона благодаря датчикам удалось предотвратить около пяти случаев отравления угарным газом, — говорится в сообщении.

В рамках Республиканского профилактического месячника пожарной безопасности сотрудники ДЧС совместно с полицией, местными исполнительными органами, жилищной инспекцией и волонтерами проводят повторные рейды по домам с печным отоплением.

Цель — проверить состояние печей, выявить нарушения и при необходимости оказать помощь в их устранении.

— Наша задача — охватить социально уязвимые семьи. Это многодетные, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и другие группы населения. В домах, где отсутствуют датчики угарного газа, мы устанавливаем их за счет местного бюджета, — пояснил заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Карагандинской области майор гражданской защиты Курмет Жумекенов. — Ранее все эти дома уже проверялись, сейчас возвращаемся, чтобы убедиться, что нарушения устранены.

Многодетная семья Марии Левен из Курьяновки получила пожарный извещатель в прошлом году и уже убедилась в его необходимости.

— Мои дочки пекли пряники, и они начали подгорать. Кухня находится рядом с местом установки датчика, и он сразу сработал. Хорошо, что все были дома и это был не настоящий пожар. Мы проверили прибор в действии и убедились, что даже при небольшом запахе гари он срабатывает, — рассказала Мария. — Сотрудники ДЧС приходят к нам ежегодно, проверяют печь и дают рекомендации. Все их советы мы обязательно выполняем и перед началом сезона чистим дымоход. В первую очередь от нас зависит наша безопасность.

В этом году в домах социально уязвимых категорий населения области установлено около 4500 пожарных извещателей.

Ранее сообщалось, что 39 датчиков сигнализации при пожаре установили во всех районах Астаны.