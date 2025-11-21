39 датчиков сигнализации при пожаре установили во всех районах Астаны

Сегодня на учете МЧС РК находятся 108 тыс. жилых дома социально уязвимых слоев населения, а также более 225 тыс. многодетных семей, им оказывается помощь в приведении отопительных и электрических систем в исправное состояние, проводится очистка дымоходов от сажи и другие виды работ.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Сотрудники департамента ежедневно проводят профилактические мероприятия по предотвращению пожаров и оповещению населения. С 15 августа в городе Астана начаты плановые профилактические работы. В городе расположено более 10 тысяч домов, отапливаемых печами. На сегодняшний день сотрудниками департамента выполнен обход 10 300 таких домов. С начала отопительного сезона 2025 года в Астане зарегистрировано более 700 пожаров. В целях предотвращения возгораний и повышения осведомленности граждан проводятся дополнительные профилактические мероприятия в учреждениях и государственных организациях, таких как школы, больницы и другие объекты, - сообщил инженер управления государственного пожарного контроля департамента по ЧС г. Астаны Ерназар Каршыга.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Также МЧС РК совместно с акиматами и волонтерами активно проводит работу по установке в жилых домах датчиков опасной концентрации газа и продуктов горения. В текущем году было установлено более 29 тысяч датчиков. Сегодня в Астане установили еще 39 датчиков во всех районах. Людям также прочистили дымоходы, чтобы чтобы предотвратить пожары, вызванные возгоранием сажи, обеспечить безопасное удаление угарного газа и поддерживать эффективность отопительной системы.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- О мерах безопасности я тоже осведомлен. На ночь печь топить нельзя. В печь нельзя бросать посторонние материалы - только дрова или уголь. Нужно обязательно закрывать все заслонки - нижние, верхние, все кольца, чтобы не возникло угарного газа. Также нельзя оставлять рядом с печью легковоспламеняющиеся предметы, например обувь или другие вещи. Пожарные нас об этом предупреждали, и мы стараемся соблюдать все правила. В любом случае мы понимаем, что это важно для нашей безопасности, поэтому делаем так, как рекомендуют специалисты, – сказал житель Байконурского района г. Астаны Рахат Жукенов.

В МЧС Казахстана напоминают всем гражданам о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в отопительный сезон, когда риск возгораний возрастает.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Необходимо соблюдать следующие требования пожарной безопасности:

эксплуатируйте только исправные печи и электроприборы;

доверяйте ремонт и установку печей, электро- и газового оборудования только квалифицированным специалистам;

не допускайте перекаливания печей и перегрузки электросетей;

своевременно очищайте дымоход от сажи;

регулярно проверяйте печи и электроприборы на предмет неисправностей;

не поручайте топку печей детям;

храните спички и зажигательные приборы в местах, недоступных для детей.

К слову, с начала отопительного сезона в жилом секторе страны зарегистрировано 870 пожаров, в которых погибло 46 человек, в том числе 11 детей.

МЧС РК будет проводить подворовые обходы и информировать население о пожарной безопасности вплоть до окончания отопительного сезона.