    01:05, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 36

    По меньше мере 36 человек погибли в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге, более 270 человек пропали без вести, передает агентство Kаzinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: scmp.com

    По информации газеты South China Morning Post, 29 человек госпитализированы, семь находятся в критическом состоянии. Власти Гонконга назвали быстрое распространение огня «необычным» и пообещали провести уголовное расследование для выяснения причины пожара.

    Глава администрации (правительства) специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) Джон Ли (Ли Цзячао) сообщил о приостановке деятельности, связанной с местными выборами 7 декабря. Он отметил, что администрация рассматривает вопрос необходимости переноса выборов в связи с инцидентом.

    Горят высотные здания комплекса «Ван Фук Корт» в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти 2 тыс. квартир, проживает порядка 4 тыс. человек.

    Пожару присвоен самый высокий уровень. В последний раз пятый уровень пожара фиксировался в Гонконге в 2008 году. Тогда при возгорании в ночном клубе погибли четыре человека и пострадали 55.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Наталья Мосунова
    Автор
