Пожар в Гонконге локализован, число жертв достигло 128
Крупнейший за семь десятилетий пожар в Гонконге удалось локализовать. Власти подтвердили гибель 128 человек, включая одного пожарного, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.
Глава службы безопасности Гонконга Криса Тан сообщил, что операция по поиску выживших завершена. Около 200 человек считаются пропавшими без вести, по меньшей мере 79 получили ранения.
— Сейчас наша задача заключается в том, чтобы снизить температуру в здании. После того как специалисты подтвердят, что обстановка безопасна, полиция приступит к сбору улик и дальнейшему расследованию, — отметил он.
Во время брифинга власти заявили, что пожарные сигнализации в поврежденных зданиях работали неисправно. Они уточнили, что часть погибших пока не идентифицирована и что к спасательным операциям привлекли около 1 тыс. полицейских. В сгоревших зданиях обнаружены 108 тел. Четыре человека скончались от полученных травм в больнице.
По информации властей, 12 пожарных получили травмы во время тушения и один из них находится в тяжелом состоянии.
Ранее мы писали, что десятки людей не могли выбраться из охваченного огнем жилого комплекса в Гонконге.
Причиной катастрофы в ЖК Гонконга могла стать сигарета, брошенная на строительные леса из бамбука.