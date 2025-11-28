РУ
    15:40, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пожар в Гонконге локализован, число жертв достигло 128

    Крупнейший за семь десятилетий пожар в Гонконге удалось локализовать. Власти подтвердили гибель 128 человек, включая одного пожарного, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.  

    Фото: SCMP

    Глава службы безопасности Гонконга Криса Тан сообщил, что операция по поиску выживших завершена. Около 200 человек считаются пропавшими без вести, по меньшей мере 79 получили ранения.

    — Сейчас наша задача заключается в том, чтобы снизить температуру в здании. После того как специалисты подтвердят, что обстановка безопасна, полиция приступит к сбору улик и дальнейшему расследованию, — отметил он.

    Во время брифинга власти заявили, что пожарные сигнализации в поврежденных зданиях работали неисправно. Они уточнили, что часть погибших пока не идентифицирована и что к спасательным операциям привлекли около 1 тыс. полицейских. В сгоревших зданиях обнаружены 108 тел. Четыре человека скончались от полученных травм в больнице.

    По информации властей, 12 пожарных получили травмы во время тушения и один из них находится в тяжелом состоянии.

    Ранее мы писали, что десятки людей не могли выбраться из охваченного огнем жилого комплекса в Гонконге.

    Причиной катастрофы в ЖК Гонконга могла стать сигарета, брошенная на строительные леса из бамбука. 

