Крупнейший за 70 лет пожар в Гонконге: десятки людей не могут выбраться

Внутри семи зданий комплекса по-прежнему остаются заблокированными 62 человека. В больницах находятся 76 пострадавших, из них 15 — в критическом состоянии. Состояние еще 28 человек оценивается как тяжелое. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По предварительным данным расследования, на каждом этаже инспекторы обнаружили легковоспламеняемый пенополистирол, которым были закрыты окна лифтовых шахт. По словам властей, это способствовало более быстрому распространению огня внутри корпусов и проникновению пламени в квартиры через коридоры. Кроме того, сетки и защитные покрытия, использованные на внешней стороне зданий, не соответствовали противопожарным нормам.

Трое человек, включая двух директоров и консультанта подрядной организации, отвечавшей за ремонт зданий, были арестованы по подозрению в непредумышленном убийстве. Их обвиняют в использовании несоответствующих стандартам материалов для строительных сеток, а также в герметизации окон пенополистиролом.

Как считают следователи, именно эти высоковоспламеняемые материалы привели к стремительному распространению огня и стали причиной трагедии.

