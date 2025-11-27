Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крупного пожара в городе Гонконге.

Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в жилом комплексе в Гонконге. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти две тысячи квартир, проживает порядка четырех тысяч человек. Число жертв достигло 44. Пожару присвоен самый высокий уровень.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате пожара.