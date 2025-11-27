РУ
    10:15, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

    Глава государства направил телеграмму соболезнования Председателю КНР, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крупного пожара в городе Гонконге.

    Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Ранее сообщалось о крупном пожаре в жилом комплексе в Гонконге. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти две тысячи квартир, проживает порядка четырех тысяч человек. Число жертв достигло 44. Пожару присвоен самый высокий уровень.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате пожара.

