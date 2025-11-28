Названа возможная причина сильного пожара в Гонконге

Первые догадки о причинах страшного пожара в Гонконге появились сразу: фотографии показывают, что у стен домов горели несколько бамбуковых строительных конструкций, и с них падали горящие предметы. Возникает вопрос: ускорил ли катастрофу бамбук, который в Гонконге часто используют для строительных лесов?

Кико Ма живёт в Канаде, но у неё есть квартира в ЖК Wang Fuk Court. По её словам, из-за ремонтных работ окна в квартире уже более года были запечатаны пенополистиролом, по мнению властей, это тоже ускорило распространение огня. Кико рассказывает, что иногда находила окурки возле окон и считает, что их туда бросали строители:

— Люди постоянно спрашивали, что будет, если начнётся пожар. Все очень переживали, — говорит она.

Но список проблем в огромном жилом комплексе гораздо длиннее. Некоторые пожарные сигнализации были отключены во время ремонта, поскольку строители регулярно использовали пожарные лестницы, чтобы заходить в здание и выходить из него.

Другой очевидец, представившийся South China Morning Post как господин Тан, добавил, что у него и соседей были опасения по поводу сеток, установленных на строительных лесах. Действительно, защитные пластиковые покрытия, по словам пожарных, горели гораздо сильнее, чем это было бы при использовании привычных материалов.

Полиция уже арестовала трёх человек по обвинению в неосторожном убийстве: двух руководителей и одного консультанта строительной компании, ответственной за ремонт зданий.

— У нас есть основания полагать, что ответственные лица компании действовали грубо небрежно, что привело к этому несчастному случаю и позволило огню быстро выйти из-под контроля, вызвав многочисленные жертвы, — заявила Эйлин Чун из полиции Гонконга.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в жилом комплексе в Гонконге. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти две тысячи квартир, проживает порядка четырех тысяч человек. Число жертв достигло 44. Пожару присвоен самый высокий уровень.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате пожара.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге.