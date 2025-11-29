Семьи погибших при пожаре в Гонконге получат по $25,7 тысячи

Как сообщает газета South China Morning Post, семья каждого погибшего получит 200 тыс. гонконгских долларов ($25,7 тыс.), а также господдержку для проведения похорон. Каждый пострадавший в этом инциденте получит пособие в размере 50 тыс. гонконгских долларов ($6,4 тыс.) в дополнение к обещанной ранее выплате в 10 тыс. гонконгских долларов ($1,3 тыс.). Кроме того, за каждой пострадавшей семьей будет закреплен специальный соцработник, который будет ей помогать в решении насущных вопросов. При этом временное жилье всем пострадавшим предоставляется бесплатно.

Пожар начался в среду в жилом комплексе из восьми высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тысячи квартир, там живут около 4 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что независимая комиссия по борьбе с коррупцией Гонконга арестовала восемь человек в рамках расследования дела о пожаре в жилом комплексе.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.