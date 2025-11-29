Восемь человек арестовали по делу о пожаре в Гонконге
Независимая комиссия по борьбе с коррупцией Гонконга 28 ноября арестовала восемь человек в рамках расследования дела о пожаре в жилом комплексе, унесшем не менее 128 жизней, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По данным газеты South China Morning Post (SCMP), утром были арестованы двое директоров консалтинговой компании Will Power Architects Company, курировавшие работы в комплексе Wang Fuk Court, где произошел пожар. Затем арестовали еще шесть человек, в том числе двух владельцев субподрядной компании, занимавшейся установкой строительных лесов. Сотрудники комиссии также провели обыски в 13 офисах, в том числе консалтинговой компании и субподрядчика, изъяв техническую документацию и банковские выписки.
27 ноября были арестованы трое сотрудников строительной компании Prestige Construction & Engineering Co Limited, проводившей ремонт в загоревшемся комплексе. Двух директоров и инженера-консультанта компании обвиняют в непреднамеренном убийстве. По информации следствия, предварительное расследование показало, что защитные сетки, брезент и пластиковые листы, используемые для проведения ремонтных работ, «вероятно, не соответствовали стандартам пожарной безопасности».
Пожар в Wang Fuk Court стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. До этого самым большим по числу жертв был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого 41 человек погиб и 81 пострадал. Самый смертоносный в истории мегаполиса пожар датируется 27 февраля 1918 года. Тогда более 600 человек погибли после того, как на ипподроме Хэппи-Вэлли рухнула временная трибуна и началось возгорание.
Ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге.
