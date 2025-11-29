Восемь человек арестовали по делу о пожаре в Гонконге

По данным газеты South China Morning Post (SCMP), утром были арестованы двое директоров консалтинговой компании Will Power Architects Company, курировавшие работы в комплексе Wang Fuk Court, где произошел пожар. Затем арестовали еще шесть человек, в том числе двух владельцев субподрядной компании, занимавшейся установкой строительных лесов. Сотрудники комиссии также провели обыски в 13 офисах, в том числе консалтинговой компании и субподрядчика, изъяв техническую документацию и банковские выписки.

27 ноября были арестованы трое сотрудников строительной компании Prestige Construction & Engineering Co Limited, проводившей ремонт в загоревшемся комплексе. Двух директоров и инженера-консультанта компании обвиняют в непреднамеренном убийстве. По информации следствия, предварительное расследование показало, что защитные сетки, брезент и пластиковые листы, используемые для проведения ремонтных работ, «вероятно, не соответствовали стандартам пожарной безопасности».

Пожар в Wang Fuk Court стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. До этого самым большим по числу жертв был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого 41 человек погиб и 81 пострадал. Самый смертоносный в истории мегаполиса пожар датируется 27 февраля 1918 года. Тогда более 600 человек погибли после того, как на ипподроме Хэппи-Вэлли рухнула временная трибуна и началось возгорание.

