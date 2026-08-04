Председатель ЦИК Казахстана встретился с делегацией наблюдателей от МПА СНГ

Ход подготовки к предстоящим выборам депутатов Курултая, а также планы работы миссии председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров обсудил на встрече с руководством делегации наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, передает Kazinform.

Председатель Центризбиркома подчеркнул многолетний опыт сотрудничества и постоянное участие наблюдателей МПА СНГ в наблюдении за ходом проведения электоральных кампаний в нашей стране.

Нурлан Абдиров напомнил об участии миссии в наблюдении за прошедшим в марте текущего года в Казахстане референдуме по принятию новой Конституции. Он также высоко оценил профессионализм и объективность, которые тогда продемонстрировали наблюдатели МПА СНГ.

Фото: ЦИК РК

В этой связи председатель ЦИК рассказал членам делегации о проводимых в Казахстане по инициативе Президента страны реформах. Он также проинформировал их о новшествах в выборном законодательстве и этапах избирательной кампании. Рассказал об основных показателях избирательной инфраструктуры, работе по информированию избирателей. Особый акцент был сделан на обеспечении избирательных прав лиц с инвалидностью.

В ходе встречи было отмечено, что в рамках проводимой электоральной кампании для международных наблюдателей будут созданы все необходимые условия для полноценной работы миссий.

По окончании встречи международные наблюдатели ответили на вопросы журналистов в ходе традиционного брифинга для СМИ.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В списки избирателей включены 12 млн 605 тыс. 788 человек. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы. Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов. В ходе заседания Центризбиркома представлен образец бюллетеня для голосования на выборах депутатов Курултая, назначенных на 23 августа.

Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, читайте здесь.