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    Правительственные силы Йемена начали наступление на хуситов

    После нескольких лет относительного затишья боевые действия в Йемене вновь охватили несколько провинций страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Правительственные силы Йемена начали наступление на хуситов
    Фото: Медиацентр ВС Йемена

    Силы международно-признанного правительства Йемена в понедельник начали наступление на позиции хуситов сразу в четырех провинциях страны и заявили о намерении вернуть столицу Сану, сообщает AlJazeera.

    — Принято решение отвоевать столицу Сану у хуситов, — заявил помощник министра обороны Йемена генерал-майор Самир ас-Сабри.

    Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах», пользующееся поддержкой Ирана, захватили столицу Сану и значительную часть северного Йемена в 2014 году.

    Противостоящие хуситам международно-признанное правительство Йемена, работает из южного города Аден и пользуется поддержкой Саудовской Аравии, которая граничит с Йеменом на севере.

    Правительственные силы Йемена начали наступление на хуситов
    Инфографика: Anadolu

    Наступление ведется в провинциях аль-Джауф, аль-Байда, Таиз и Ходейда. Правительственные силы пытаются растянуть подразделения хуситов по нескольким направлениям и приблизиться к Сане. Особое значение имеет регион аль-Джауф, который считается одним из основных путей к столице.

    Военные правительственной армии Йемена сообщили о продвижении на ряде участков и нанесении авиационных, ракетных и беспилотных ударов по позициям хуситов. На одном из направлений союзные правительству формирования заявили о захвате стратегических позиций и гибели 23 хуситов.

    Хуситы утверждают, что отбили наступление в аль-Джауфе и нанесли ракетные удары по правительственным подкреплениям.

    Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими заявил, что операция продолжится до восстановления контроля государства над всей территорией страны.

    — Вооруженные силы продолжат выполнять свой конституционный долг до восстановления государственных институтов и распространения власти государства на всю территорию Йемена, — сказал аль-Алими.

    Нынешнее обострение стало наиболее серьезным после заключения перемирия при посредничестве ООН в 2022 году. По данным Международной организации по миграции, с 3 сентября из-за боев в провинциях Таиз и Ходейда свои дома покинули около 18,5 тыс. человек.

    Ранее мы сообщали, что более 80 человек погибли в боях между хуситами и правительственными силами Йемена.

    Кроме того, во вторник более 70 человек пострадали в результате ударов хуситов по городам и объектам энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии.

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    Хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Хуситы атаковали саудовские танкеры в Красном море.

    Саудовская Аравия нанесла удары по объектам хуситов в Йемене.

    Вооруженные силы Йемена провели 133 операции против хуситов за сутки.

    Хуситы заявили о смене курса восьми саудовских танкеров из-за морской блокады.

    В мире Ближний Восток Хуситы Йемен
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор