Правительственные силы Йемена начали наступление на хуситов

После нескольких лет относительного затишья боевые действия в Йемене вновь охватили несколько провинций страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Силы международно-признанного правительства Йемена в понедельник начали наступление на позиции хуситов сразу в четырех провинциях страны и заявили о намерении вернуть столицу Сану, сообщает AlJazeera.

— Принято решение отвоевать столицу Сану у хуситов, — заявил помощник министра обороны Йемена генерал-майор Самир ас-Сабри.

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах», пользующееся поддержкой Ирана, захватили столицу Сану и значительную часть северного Йемена в 2014 году.

Противостоящие хуситам международно-признанное правительство Йемена, работает из южного города Аден и пользуется поддержкой Саудовской Аравии, которая граничит с Йеменом на севере.

Инфографика: Anadolu

Наступление ведется в провинциях аль-Джауф, аль-Байда, Таиз и Ходейда. Правительственные силы пытаются растянуть подразделения хуситов по нескольким направлениям и приблизиться к Сане. Особое значение имеет регион аль-Джауф, который считается одним из основных путей к столице.

Yemeni government forces and tribal fighters have retaken Al-Yatmah, field reports say, opening a second axis towards Al-Hazm alongside the push from Al-Labnat. Fighting now spans seven governorates, including Al-Dhalea. pic.twitter.com/Mfk0QspKuY — Sheba Intelligence (@shebaintelligen) September 8, 2026

Военные правительственной армии Йемена сообщили о продвижении на ряде участков и нанесении авиационных, ракетных и беспилотных ударов по позициям хуситов. На одном из направлений союзные правительству формирования заявили о захвате стратегических позиций и гибели 23 хуситов.

The Saudi-backed Yemeni government forces say they have launched a new offensive against the Houthis in the Al-Jawf and Al-Bayda fronts, «achieving significant field victories.» Additional advances were reported in Taiz, forcing the Houthis to retreat. pic.twitter.com/cCL6evlJkW — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 7, 2026

Хуситы утверждают, что отбили наступление в аль-Джауфе и нанесли ракетные удары по правительственным подкреплениям.

Yemeni armed forces backed by tribal fighters have retaken Al-Yatmah area in Khub wa ash-Sha’af District in Al-Jawf Governorate, according to a military source.#Yemen https://t.co/pTUi0zooY0 pic.twitter.com/bXDfYzzEpo — Ali Al-Sakani | علي السكني (@Alsakaniali) September 8, 2026

Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими заявил, что операция продолжится до восстановления контроля государства над всей территорией страны.

— Вооруженные силы продолжат выполнять свой конституционный долг до восстановления государственных институтов и распространения власти государства на всю территорию Йемена, — сказал аль-Алими.

Нынешнее обострение стало наиболее серьезным после заключения перемирия при посредничестве ООН в 2022 году. По данным Международной организации по миграции, с 3 сентября из-за боев в провинциях Таиз и Ходейда свои дома покинули около 18,5 тыс. человек.

Ранее мы сообщали, что более 80 человек погибли в боях между хуситами и правительственными силами Йемена.

Кроме того, во вторник более 70 человек пострадали в результате ударов хуситов по городам и объектам энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии.

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Хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Хуситы атаковали саудовские танкеры в Красном море.

Саудовская Аравия нанесла удары по объектам хуситов в Йемене.

Вооруженные силы Йемена провели 133 операции против хуситов за сутки.

Хуситы заявили о смене курса восьми саудовских танкеров из-за морской блокады.