Саудовская Аравия нанесла удары по объектам хуситов в Йемене

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по военным объектам движения «Ансар Аллах» в йеменской провинции Ходейда, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Как заявил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики, целью операции стали объекты, связанные с угрозой коммерческому судоходству в Красном море.

По его словам, порт Ходейды не подвергался атаке, а военная операция уже завершена. Представитель альянса отметил, что в ходе ударов были достигнуты запланированные оперативные цели.

Аль-Малики также сообщил, что йеменские порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф остаются открытыми для навигации и продолжают принимать коммерческие суда с продовольствием, топливом и строительными материалами.

В коалиции также обвинили хуситов в отказе возобновить коммерческие рейсы из международного аэропорта Саны.

Ранее представители движения «Ансар Аллах» заявили, что силы противовоздушной обороны вынудили саудовскую авиацию покинуть воздушное пространство Йемена.

Подконтрольное хуситам агентство SABA утверждает, что удары были нанесены по объектам телекоммуникационной инфраструктуры в Ходейде и острову Камаран в Красном море. По данным телеканала Al Masirah, в результате атаки на острове пострадала женщина.

В свою очередь источники саудовского телеканала Al Arabiya сообщили о взрывах на складах с оружием в Ходейде.

Ранее ряд международных организаций предупредили в пятницу о стремительном ухудшении ситуации в Красном море, Ормузском проливе и прилегающих районах.