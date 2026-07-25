Судоходство через Ормузский пролив сократилось на 95%

Ряд международных организаций предупредили в пятницу о стремительном ухудшении ситуации в Красном море, Ормузском проливе и прилегающих районах, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

В частности, представители ООН и Международной морской организации (ИМО) заявили, что возобновление атак на коммерческое судоходство угрожает жизни моряков, мировой торговле и региональной стабильности, а также повышает риск гуманитарных и экологических последствий.

Генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес резко осудил недавние нападения в Красном море, назвав их «неоправданными». По его словам, атаки нарушают работу глобальных цепочек поставок, наносят ущерб морской среде и создают серьезные риски для международной торговли. Домингес подчеркнул, что моряки являются гражданскими лицами, выполняющими жизненно важную работу для мировой экономики, и призвал судоходные компании тщательно оценивать риски перед проходом через опасные районы.

Глава ИМО вновь потребовал немедленного и безусловного освобождения всех моряков, которые остаются в плену после нападений в Красном море и Аденском заливе. Он напомнил, что Красное море является одной из ключевых мировых торговых артерий, и продолжающиеся атаки способны усилить региональную напряженность, нарушить коммерческое судоходство и подорвать свободу навигации. По его словам, единственным выходом остается деэскалация, а недавние инциденты вызывают опасения из-за возможного загрязнения окружающей среды.

С аналогичными предупреждениями выступил Генеральный секретарь ООН. Его официальный представитель Стефан Дюжаррик заявил о глубокой обеспокоенности возобновлением атак хуситов на коммерческие суда, проходящие через Красное море. В ООН считают, что такие действия могут привести к дальнейшему росту напряженности на Ближнем Востоке и втянуть Йемен в более широкий региональный конфликт. Организация призвала к немедленной деэскалации и потребовала прекратить нападения на торговые суда в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2722 и другими международными документами, гарантирующими свободу судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Угроза дальнейшей дестабилизации Йемена

Специальный посланник ООН по Йемену в пятницу выразил тревогу в связи с возобновлением атак хуситского движения «Ансар Аллах» на коммерческие суда и новыми перебоями в морском сообщении. Ханс Грундберг отметил, что главной задачей остается сохранение достижений перемирия 2022 года, предотвращение возвращения к масштабному вооруженному конфликту и создание условий для инклюзивного политического процесса. По его оценке, дальнейшая эскалация может усугубить кризис в Йемене, дестабилизировать весь регион и привести к новым страданиям гражданского населения. Посланник призвал все стороны активизировать переговоры по всеобъемлющему политическому урегулированию.

ООН сообщает, что с начала нынешнего витка конфликта погибли как минимум 17 моряков. Организация осудила нападения на гражданские суда и призвала правительства и судовладельцев обеспечить безопасную эвакуацию и репатриацию экипажей, предоставить морякам запасы всего необходимого и соблюдать их права, включая право на безопасные условия труда и возможность отказаться от выполнения опасных заданий.

Призыв к проведению независимого расследования

Эксперты ООН заявили в пятницу о серьезных нарушениях международного права, связанных с «незаконными» военными операциями США и Израиля на территории Ирана с 28 февраля 2026 года, а также с ответными ударами Ирана по объектам в странах Персидского залива. Они напомнили, что запрет на угрозу силой или ее применение является одним из фундаментальных принципов международного права, и призвали к независимому расследованию сообщений о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры.

На этом фоне Международная морская организация заявила, что продолжит внимательно следить за развитием событий и при необходимости оказывать содействие заинтересованным сторонам. Представители ООН и ИМО сходятся во мнении, что без срочной деэскалации ситуация может привести к дальнейшим нарушениям международного судоходства, усилению гуманитарного кризиса и новым рискам для мировой экономики и безопасности.

Судоходство через Ормузский пролив сократилось на 95 процентов

Судоходство через Ормузский пролив за последнюю неделю сократилось в среднем до пяти судов в день против почти 130 до начала конфлика, говорится в последнем анализе ООН. На фоне продолжающихся перебоев цены на нефть марки Brent с начала июля выросли примерно на 40 процентов, превысив 100 долларов за баррель.

В ООН предупреждают, что нарушение поставок энергоносителей, удобрений и других жизненно важных товаров через один из ключевых мировых торговых маршрутов уже оказывает серьезное влияние на мировую экономику и продовольственную безопасность. Стоимость удобрений с конца февраля выросла на 25–30 процентов, что повышает расходы фермеров, ограничивает будущие урожаи и ведет к росту цен на продукты питания. По оценке Всемирной продовольственной программы, из-за сбоев в Ормузском проливе почти 45 миллионов человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия.