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    Хуситы заявили о смене курса восьми саудовских танкеров из-за морской блокады

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) утверждает, что заставило восемь нефтяных танкеров Саудовской Аравии изменить курс и направиться в обход Африки через мыс Доброй Надежды, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: Fars News

    Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении.

    — В рамках закрепления формулы «блокада за блокаду» и в результате ужесточения нашими вооруженными силами морской блокады нефтяных судов саудовского врага восемь танкеров были вынуждены изменить курс, — указывается в тексте.

    В заявлении подчеркивается, что они продолжат морскую блокаду Саудовской Аравии и будут атаковать ее суда везде, где смогут до них добраться.

    Ранее представители 43 государств приняли участие в состоявшемся в Эр-Рияде заседании начальников генеральных штабов и военных представителей, посвященном инициативе Саудовской Аравии по созданию многонациональной морской оборонительной коалиции для защиты международного судоходства.

    На встрече рассмотрели проект устава будущей коалиции, ее организационную структуру, систему командования и управления, механизмы работы и дальнейшие этапы формирования. Предполагается, что объединение будет действовать в Баб-эль-Мандебском проливе, Красном море и Аденском заливе.

    Саудовская Аравия Хуситы Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Судоходство
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор