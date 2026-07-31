Представители 43 государств обсудили создание коалиции для защиты международного судоходства

Представители 43 государств приняли участие в состоявшемся в Эр-Рияде заседании начальников генеральных штабов и военных представителей, посвященном инициативе Саудовской Аравии по созданию многонациональной морской оборонительной коалиции для защиты международного судоходства, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Как говорится в заявлении министерство обороны Королевства, на встрече присутствовали начальники штабов и их представители из 43 стран, а также делегация Европейского союза. Всего приглашения были направлены представителям 51 государства и международной организации. Часть участников присоединилась к заседанию в очном формате, часть — по видеосвязи.

По данным ведомства, участники обсудили «растущие угрозы морской безопасности, включая нападения на торговые суда, энергетические танкеры и морскую инфраструктуру», которые создают риски для безопасности судоходства, устойчивости глобальных цепочек поставок и мировой экономики.

Кроме того, на встрече рассмотрели проект устава будущей коалиции, ее организационную структуру, систему командования и управления, механизмы работы и дальнейшие этапы формирования. Предполагается, что объединение будет действовать в Баб-эль-Мандебском проливе, Красном море и Аденском заливе.

Участники также обсудили учредительные положения инициативы, предусматривающие, что Саудовская Аравия станет государством-учредителем и руководителем коалиции, а также разместит на своей территории ее штаб-квартиру.

По итогам встречи военные представители договорились продолжить работу над созданием коалиции, включая завершение подготовки ее устава, организационной структуры и механизмов функционирования, чтобы в дальнейшем подписать учредительный документ и официально запустить объединение.

Совместное заявление в поддержку проекта подписали 14 государств: Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Иордания, Йемен, Бангладеш, Нигерия, Судан, Джибути и Сомали.

При этом, как подчеркнули в министерстве, ряд других стран также «выразили поддержку инициативе и продолжают внутренние процедуры, необходимые для присоединения к совместному заявлению».

Ранее сообщалось, что хуситы атаковали саудовские танкеры в Красном море.