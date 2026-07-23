Хуситы атаковали саудовские танкеры в Красном море

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удары с использованием БПЛА и ракет по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии в Красном море, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

Военный представитель хуситов Яхья Сари в видеообращении сообщил, что атакованы два саудовских нефтяных танкера — «ENCELIA» и «LAYLA».

Сари подчеркнул, что суда были поражены за нарушение запрета на проход.

— Операция по поражению целей была проведена с использованием многочисленных баллистических ракет, крылатых ракет и БПЛА. При этом зафиксировано прямое попадание по всем назначенным объектам, — сказал представитель хуситов.

По словам Сари, в рамках тех же мер ВС Йемена (хуситы) принудили около 10 судов «отступить и развернуться обратно».

Обращаясь к властям Саудовской Аравии, он отметил, что «любая глупость или агрессия против Йемена встретит ответ в виде крупных операций, которые будут проведены в глубине саудовской территории».

Поддерживаемые Ираном хуситы 20 июля объявили о «начале морской блокады» против Саудовской Аравии.