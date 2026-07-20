Хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии
Йеменские хуситы объявили о новых мерах против Саудовской Аравии на фоне возобновления обмена ударами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о введении морской блокады Саудовской Аравии. Соответствующее заявление распространил официальный представитель вооруженных сил движения Яхья Сари в понедельник.
По его словам, решение вступает в силу немедленно и принято в ответ на продолжающуюся, по утверждению хуситов, морскую, воздушную и экономическую блокаду Йемена со стороны Саудовской Аравии.
— Вооруженные силы Йемена объявляют о введении морского эмбарго против саудовского противника на основе принципа «око за око». Решение вступает в силу немедленно с момента опубликования настоящего заявления, — сообщается в обращении.
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. pic.twitter.com/cncr94FJ9d— العميد يحيى سريع (@Yahya_Saree) July 20, 2026
В заявлении также подчеркивается, что движение намерено отвечать «на блокаду блокадой и на любую эскалацию — эскалацией».
Хуситы заявили о полной готовности «ко всем вариантам развития событий» и призвали своих сторонников продолжить всеобщую мобилизацию и быть готовыми к любому развитию ситуации.
Позднее представитель движения Абдул Салам Салах заявил, что целью объявленной блокады является принуждение Саудовской Аравии к полному снятию ограничений с аэропортов и морских портов Йемена, предоставлению стране возможности пользоваться своими суверенными ресурсами, а также освобождению удерживаемых сторонников движения.
بسم الله لرحمن الرحيم— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) July 20, 2026
إعلان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على النظام السعودي خطوةٌ أكره عليها اليمن ردا على رفض النظام السعودي التجاوب سلميا مع مطالب اليمن المحقة والعادلة.
لقد أعطيت السعودية وقتا طويلا لتنفيذ ما عليها من استحقاقات لمعالجة تداعيات عدوانها الغاشم على…
Официальной реакции Саудовской Аравии на заявление хуситов пока не последовало.
По предположениям аналитиков, возможное закрытие Баб-эль-Мандебского пролива способно остановить поставки саудовской нефти в страны Азии и сократить мировое предложение нефти примерно на 7%.
Houthis Announce Immediate Naval Blockade on Saudi Shipping in Red Sea and Bab al-Mandab Strait— Red Marker — پیرِ ٹویٹر (@RedMarkar) July 20, 2026
The Houthi Armed Forces (Ansarallah) have announced an immediate naval blockade targeting Saudi maritime traffic in the Red Sea and Bab al-Mandab Strait.
They describe it as a… pic.twitter.com/3Q62eY69yN
Напомним, на прошлой неделе стороны впервые за четыре года обменялись ударами после того, как хуситы обвинили Саудовскую Аравию в причастности к атаке на аэропорт Саны и нанесли ответный удар по международному аэропорту Абха.