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    Хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии

    Йеменские хуситы объявили о новых мерах против Саудовской Аравии на фоне возобновления обмена ударами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии
    Фото: Yahya_Saree / Х

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о введении морской блокады Саудовской Аравии. Соответствующее заявление распространил официальный представитель вооруженных сил движения Яхья Сари в понедельник.

    По его словам, решение вступает в силу немедленно и принято в ответ на продолжающуюся, по утверждению хуситов, морскую, воздушную и экономическую блокаду Йемена со стороны Саудовской Аравии.

    — Вооруженные силы Йемена объявляют о введении морского эмбарго против саудовского противника на основе принципа «око за око». Решение вступает в силу немедленно с момента опубликования настоящего заявления, — сообщается в обращении.

    В заявлении также подчеркивается, что движение намерено отвечать «на блокаду блокадой и на любую эскалацию — эскалацией».

    Хуситы заявили о полной готовности «ко всем вариантам развития событий» и призвали своих сторонников продолжить всеобщую мобилизацию и быть готовыми к любому развитию ситуации.

    Позднее представитель движения Абдул Салам Салах заявил, что целью объявленной блокады является принуждение Саудовской Аравии к полному снятию ограничений с аэропортов и морских портов Йемена, предоставлению стране возможности пользоваться своими суверенными ресурсами, а также освобождению удерживаемых сторонников движения.

    Официальной реакции Саудовской Аравии на заявление хуситов пока не последовало.

    По предположениям аналитиков, возможное закрытие Баб-эль-Мандебского пролива способно остановить поставки саудовской нефти в страны Азии и сократить мировое предложение нефти примерно на 7%.

    Напомним, на прошлой неделе стороны впервые за четыре года обменялись ударами после того, как хуситы обвинили Саудовскую Аравию в причастности к атаке на аэропорт Саны и нанесли ответный удар по международному аэропорту Абха.

    Саудовская Аравия Хуситы Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор