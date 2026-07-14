Хуситы заявили об ударах по аэропорту в Саудовской Аравии

Поддерживаемая Ираном радикальная военизированная группировка хуситов в Йемене заявила, что нанесла ракетные и беспилотные удары по аэропорту Абха в Саудовской Аравии, передает Kazinform со ссылкой на DW .

В Эр-Рияде сообщили, что перехватили ракеты.

Поддерживаемая Ираном радикальная военизированная группировка мусульманского шиитского меньшинства — хуситы — в Йемене заявила, что нанесла ракетные и беспилотные удары по международному аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили агентства AP и Reuters.

О жертвах не сообщалось.

Представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в видеообращении в Telegram предупредил авиакомпании о недопустимости пролета через воздушное пространство Саудовской Аравии, заявив, что к этим предупреждениям следует относиться «серьезно до тех пор, пока не будет снята блокада международного аэропорта Саны».

Саудовская Аравия сообщила, что перехватила ракеты

Эр-Рияд перехватил ракеты, «запущенные террористической милицией хуситов в направлении южного региона», заявил ⁠в соцсети X⁠ представитель военной коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене.

Хуситы взяли на себя ответственность за удары по Саудовской Аравии — впервые с момента вступления в силу неофициального перемирия в марте 2022 года.

Экстренное заседание Совбеза ООН

На экстренном заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации, официальные лица выразили обеспокоенность риском более широкой эскалации.

- Йемен и весь регион не могут себе позволить очередной цикл эскалации, — заявил помощник генсека ООН по политическим вопросам Халед Хиари.

Он призвал все стороны конструктивно участвовать в переговорах под эгидой ООН.

Ранее, 13 июля, министерство обороны Йемена заявило, что вооруженные силы этой страны нанесли удар по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта города Сана, который находится под контролем хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах». Удар нанесен, чтобы предотвратить посадку иранского самолета, добавили в ведомстве.

В марте хуситы возобновили ракетные удары по Израилю, вступив тем самым на стороне Ирана в войну, начатую США и израильтянами в феврале.

Напомним, в апреле 2026 года йеменские хуситы впервые атаковали Израиль ракетами после начала конфликта США и Израиля с Ираном.