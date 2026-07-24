Йеменский кризис: локальная война или продолжение противостояния США и Ирана?

Июльское обострение между Йеменом и Саудовской Аравией вновь поставило вопрос: идет ли речь о локальном конфликте или это очередной эпизод более масштабного противостояния США и Ирана на Ближнем Востоке? В причинах эскалации и ее возможных последствиях разбирался международный обозреватель агентства Kazinform Султан Акимбеков.

Угроза новому морскому кризису

Этот вопрос особенно актуален, поскольку с территории Йемена теоретически можно нарушить судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом и разделяющий Аравийский полуостров и Африку.

Для мировой экономики, которая до сих пор находится под негативным влиянием от последствий периодического перекрытия Ормузского проливом, это стало бы дополнительной и весьма серьезной проблемой. Через Баб-эль-Мандебский пролив проходит морской путь к Суэцкому каналу, а это главный маршрут из Юго-Восточной Азии в Средиземное море. На его долю приходится примерно 7% мировой торговли.

Правящее в северной части Йемена движение «Ансар Аллах», более известное как хуситы (по имени его покойного лидера Хусейна аль-Хуси), объявило о морской блокаде портов Саудовской Аравии. Это произошло вследствие обострения отношений между ними и взаимных ударов. 13 июля был нанесен удар по аэродрому в столице Йемена Сане с тем, чтобы помешать сесть иранскому самолету с членами йеменской делегации, которые летели с похорон рахбара Али Хаменеи. В итоге самолет приземлился в другом аэропорту.

В ответ хуситы ударили по саудовскому аэропорту Абха и военной базе «король Халид». 20 июля хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии. Они также нанесли удар по двум саудовским танкерам. Таким образом завершился период перемирия между Саудовской Аравией и хуситами, который продолжался четыре года.

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Если в Баб-эль-Мандебском проливе начнутся боевые действия между саудитами и хуситами, то судоходство здесь может остановиться. 21 июля президент США Дональд Трамп заявил, что, если хуситы действительно установят морскую блокаду Саудовской Аравии, «мы займемся этим». С 2024 года США и Великобритания несколько раз атаковали хуситов в ответ на обстрелы ими коммерческих судов в проливе.

Почему Саудовская Аравия пошла на обострение

Участие США в военных действиях против хуситов может означать расширение конфликта с Ираном на территорию Йемена и открытие нового района боевых действий, что потребует от Вашингтона дополнительных ресурсов. Такой сценарий был бы выгоден интересам Тегерана, поскольку возникновение угрозы сразу для двух важных маршрутов мировой торговли — Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов — - может поставить США в весьма трудное положение. Соответственно, у Ирана несколько улучшатся переговорные позиции.

Но в данном случае инициатором нынешнего обострения стала Саудовская Аравия. Соответственно, возникает вопрос, зачем страна, у которой сейчас основной поток экспортной нефти идет через Красное море, в том числе через Баб-эль-Мандебский пролив, идет на разрыв отношений со своим старым противником, с которым она не слишком успешно воевала с 2015 года и, наконец, договорилась о перемирии в 2022 году. Зачем разрывать перемирие именно сейчас?

Здесь стоит отметить, что с февраля нынешнего года после начала войны США и Израиля против Ирана Саудовская Аравия экспортирует большую часть своей нефти по внутреннему трубопроводу до порта Янбу-эль-Бахр в Красном море. Это примерно 7 млн баррелей в сутки. Отсюда часть нефти направляется через Суэцкий канал в Средиземное море и хуситы на это не могут повлиять. Другая часть нефти идет в Азию, главным образом в Индию и Китай, и должна проходить через Баб-эль-Мандебский пролив. Вот здесь у хуситов появляется возможность нанесения ударов по саудовским танкерам.

Однако в этом году саудовские военные взяли под контроль йеменский остров Маюн, как раз в самом центре Баб-эль-Мандебского пролива, что позволяет им отчасти контролировать военную активность хуситов. Но для Саудовской Аравии самыми опасными являются потенциально возможные удары по их нефтяной и энергетической инфраструктуре. В 2019 году йеменские беспилотники атаковали крупнейшие в мире саудовские заводы по первичной обработке нефти в Абкайке и Хурайсе, что привело к падению добычи нефти с 10 млн баррелей в сутки до 4,1 млн баррелей. Хотя последствия ударов были сравнительно быстро ликвидированы, но эффект от применения беспилотников против критически важной инфраструктуры был весьма значительным.

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Кто такие хуситы и почему их нельзя считать обычным прокси Ирана

К этому моменту Саудовская Аравия во главе коалиции вела в Йемене войну против хуситов, которые с 2014 года захватили власть в этой стране. По итогам весьма сложной внутриполитической борьбы между разными йеменскими силами хуситы оказались сильнее своих оппонентов и захватили контроль над большей частью территории страны. Президент Йемена суннит Абд-Раббу Мансур Хади бежал из столицы Саны и обосновался на юге, в городе Аден.

В стране образовалось много разных группировок, которые ведут борьбу и против хуситов, и между собой. Среди них есть сепаратисты, которые ведут борьбу за независимость Южного Йемена, присоединенного к основному Йемену только в 1990 году. Кроме этого, против хуситов коалиция суннитских исламистских группировок, различные племена, например, из провинции Хадрамаут.

Здесь надо отметить, что хуситы это движение среди зейдитских арабских племен. Зейдиты это направление в шиитском исламе. Они считаются более умеренными, в том числе по отношению к суннисткому исламу. В отличие от иранских шиитов-имамитов они не ждут «скрытого имама», считают, что любой мусульманин может быть имамом, не проклинают трех из четырех первых халифов, отрицают принцип такия – сокрытия своей веры в неблагоприятных условиях.

Тем не менее, они пользуются поддержкой Ирана и рассматриваются в качестве его прокси. Хотя хуситы довольно самостоятельны в своих действиях. К примеру, после начала войны США и Израиля против Ирана они не стали принимать в ней участия. Хотя многие тогда считали, что хуситы могут начать действовать в Баб-эль-Мандебском проливе, что уже весной 2026 года усилило бы негативный эффект для мировой экономики, которая и так пострадала от закрытия Ормузского пролива. Но они ограничились пуском нескольких ракет по Израилю в марте 2026 года. Хотя в Иране явно ожидали большего.

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Почему перемирие закончилось именно сейчас

Однако хуситы предпочли остаться в стороне от конфликта. Можно предположить, что ключевую роль в этом могло сыграть действующее перемирие с Саудовской Аравией и что у него могла быть и финансовая составляющая. По крайней мере, с 2022 года между Саудовской Аравией и хуситами не было открытых военных действий. При том, что коалиции йеменских сил при поддержке войск коалиции стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией с 2015 года не удалось достичь какого-то серьезного результата в борьбе с хуситами, что, собственно, и привело к перемирию 2022 года.

В то же время в конце прошлого – начале нынешнего года между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами произошел острый конфликт интересов в Йемене. Сначала ОАЭ поддержали сепаратистов из Южного переходного совета, которые заняли большие территории на юге и востоке Йемена, включая территорию Хадрамаута.

В Саудовской Аравии это восприняли как вызов их интересам и вмешались в ситуацию. Они атаковали эмиратские транспорты с оружием в порту Мукалла, поддержали с воздуха племенных ополченцев в Хадрамауте. Кроме того, вытеснили Эмираты с острова Маюн. В конце концов ОАЭ эвакуировали свои войска из Йемена. Усиление влияния Саудовской Аравии привело к роспуску Южного переходного совета в январе 2026 года и включении его в структуры центрального правительства, находившегося под контролем Эр-Рияда.

Однако все это не дает ответа на главный вопрос: почему Саудовская Аравия решила пойти на обострение отношений с хуситами именно сейчас — в разгар противостояния США и Ирана, начавшегося после срыва переговоров и прекращения действия перемирия между Вашингтоном и Тегераном?

Возможно, что это связано как раз с восстановлением связей хуситов с Ираном. В этом смысле поездка их делегации на похороны Хаменеи была негативно воспринята в Саудовской Аравии. Вопрос здесь в том, что у Йемена нет развитой промышленности, способной производить ракеты и беспилотники большой дальности. Хуситы могут только собирать их из комплектующих, которые поступают из Ирана. По понятным причинам сейчас это довольно затруднительно, но все может измениться. Вероятно, в Саудовской Аравии пришли к выводу, что у хуситов в настоящий момент нет достаточно оружия, чтобы угрожать ударами по критической инфраструктуре королевства.

Племена против хуситов

Кроме того, саудиты добились объединения под своим командованием самых разных йеменских сил, выступающих против хуситов. Но самым важным могут стать внутренние конфликты на подконтрольных хуситам территориях, особенно с племенами. Самым крупным стал произошедший в июне-начале июля конфликт между хуситами и шейхами племенной конфедерации Бакель в провинции Аль-Джауф. Шейх Хамад бин Фадгам объявил о мобилизации племен против хуситов. Это было связано с его арестом последними после того, как он вынес решение по недвижимости в пользу дочери покойного иракского президента Саддама Хусейна.

Конфликт вокруг судебного решения - это очень типично для племенного общества в Йемене. Приход хуситов к власти происходил при поддержке племен. Но их правление означало уже выполнение государственных функций, вследствие чего они стали претендовать на ресурсы, на их распределение и в том числе на выполнение судебных функций. При этом племена представляют собой военизированные группировки. Шейх бин Хагдам собрал уже 8 тыс. бойцов. Поэтому хуситы должны думать о поддержании их лояльности.

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Сегодня многие племена в Йемене, включая зейдитские, пользуются поддержкой Саудовской Аравии. Какими бы сильными не были сами хуситы, они должны балансировать между интересами племен. Последние являются самостоятельными субъектами йеменской политики. При сокращении возможностей поддержки со стороны Ирана – финансовой и оружием, положение хуситов явно не становится устойчивее. Выступления племен скорее всего будут повторяться. Кроме того, уже отмечаются случаи дезертирства отдельных военных.

Новая стратегия Эр-Рияда

Так что вполне возможно, что Саудовская Аравия решила воспользоваться ситуацией и попытаться, если не победить хуситов, то серьезно их ослабить. В конце концов, это только одна из влиятельных группировок среди зейдитов. Можно также предположить, что это часть новой политики Саудовской Аравии в регионе.

Ее позиции явно усиливаются вследствие особых отношений с США. 22 июля Вашингтон и Эр-Рияд подписали соглашение по ядерной энергетике и хотя детали не раскрываются, многие допускают, что в нем предусмотрено обогащение урана. При этом в договор вроде бы не включен протокол международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который предполагал усиление мониторинга ядерных объектов. Такой протокол был, к примеру, включен в соглашение по иранской ядерной программе 2015 года.

Так что вопрос по хуситам в Йемене может быть в том числе и частью американо-саудовских отношений с тем, чтобы разорвать их связи с Ираном. Если уж в июньском меморандуме США и Ирана не было вопроса об иранских прокси, то возможно, этот момент решается в другом формате. Хотя сам меморандум уже вроде как не действует, но переговоры то продолжаются.

Что будет с Баб-эль-Мандебским проливом

В вопросе контроля Баб-эль-Мандебского пролива все будет зависеть от военных возможностей хуситов, от количества имеющихся у них беспилотников и ракет и от вмешательства США. В отличие от Ормузского пролива хуситы не контролируют прилегающий в самом узком месте к проливу берег Йемена. Это территория сил лояльных Саудовской Аравии. Но они контролируют порт Ходейда недалеко от пролива. При наличии достаточного числа ракет и беспилотников они смогут наносить значительный ущерб, как это произошло 23 июля, когда ими были атакованы два саудовских танкера.

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Таким образом, июльское обострение пока выглядит не столько началом новой региональной войны, сколько попыткой Саудовской Аравии воспользоваться благоприятным моментом для ослабления хуситов. Однако если в конфликт будут напрямую вовлечены США, локальная эскалация может быстро превратиться в еще один фронт противостояния Вашингтона и Тегерана, а безопасность одного из ключевых мировых морских маршрутов окажется под угрозой.