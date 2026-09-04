Более 80 человек погибли в боях между хуситами и правительственными силами Йемена

Новая эскалация вооруженного конфликта в Йемене привела к тяжелым потерям и очередной волне перемещения населения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

По меньшей мере 81 человек из числа противоборствующих сил погиб с четверга в столкновениях между хуситами и силами международно-признанного правительства Йемена в провинции Таиз и прибрежных районах Красного моря.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на военные и медицинские источники.

По их данным, потери правительственных сил составили 39 человек. В районах, контролируемых хуситами, медицинские источники сообщили о гибели 42 членов движения хуситов «Ансар Аллах».

🔴 The Iran-backed Houthi militia launched missiles toward Yemen’s west coast on Thursday as fighting continues on two fronts in the southwestern province of Taiz, an Al Arabiya correspondent reports



🔴 Clashes are ongoing on the al-Kadha and Maqbana fronts, with the Houthis… pic.twitter.com/w5YeLTFrMc — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 3, 2026

В четверг хуситы начали наступление на западных направлениях провинции Таиз, применив ракеты и беспилотники, после чего перешли к наземным атакам. Наиболее ожесточенные с 2022 года бои развернулись в районах Макбана, Маузаа и Джабаль-Хабаши.

Сообщается, что силам хуситов удалось продвинуться на нескольких участках. Правительственные силы заявили, что позднее вернули часть утраченных территорий и сбили три беспилотника. Обе стороны направляют в район боев дополнительные подразделения и военную технику.

По версии правительственных сил, одной из целей наступления была дорога, соединяющая Таиз с портом Аль-Моха на побережье Красного моря. Маршрут используется для перевозки продовольствия и других грузов, а также снабжения подконтрольных правительству формирований.

BREAKING: Ansarallah (the Houthis) have initiated a large scale offensive into the Al-Khokha and Al-Mokha directions, controlled by Saudi-backed PLC fighters in western Yemen pic.twitter.com/cv7XTfwz76 — Open Source Intel (@Osint613) September 3, 2026

В районе Аль-Мохи размещаются силы «Национального сопротивления» под командованием Тарика Салеха, племянника бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Возможная потеря дороги осложнит положение правительственных сил и позволит хуситам расширить влияние на побережье Красного моря.

Представитель хуситов заявил телеканалу Al Jazeera, что боевые действия направлены на «прорыв блокады Йемена», прежде всего на море. Других подробностей движение не раскрыло.

Yemen announced new military exercises in the Red Sea.



Mohammed Ali al-Houthi, a senior member of Yemen’s Supreme Political Council, stated:

🔹 We are launching new exercises in the Red Sea to prepare for the next confrontation with the Zionist-American enemy. pic.twitter.com/X5eBQ341Dw — Press TV 🔻 (@PressTV) September 3, 2026

Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими призвал племена в подконтрольных хуситам районах не отправлять своих сыновей «на смерть в угоду планам иранского режима».

— Йеменцы не должны становиться «топливом для проекта, который не служит Йемену», — заявил аль-Алими.

Столкновения вызвали новую волну перемещения населения, сотни семей покинули лагеря и населенные пункты, оказавшиеся вблизи линии фронта. Некоторые жители были вынуждены оставить свои дома уже во второй раз.

🇾🇪 Heavy fighting erupts in western Taiz as Ansarallah launches major offensive



Saudi-backed mercenaries and their families evacuating areas of western Taiz amid heavy fighting following an offensive by Ansarallah.



Yemeni forces advanced and seized several positions #yemen pic.twitter.com/0X73qYz08x — METRONIDAZOLE (@METRO_NIDAZOLE) September 4, 2026

С начала августа хуситы активизировали ракетные, беспилотные и наземные атаки в провинциях Мариб, Таиз, Ходейда и Ад-Дали.

Как отмечает Al Jazeera, дальнейшее расширение боевых действий может вновь вовлечь Саудовскую Аравию в конфликт после нескольких лет относительного затишья на основных фронтах Йемена.