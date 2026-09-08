Более 70 человек пострадали при ударах хуситов по Саудовской Аравии

Вооруженный конфликт в Йемене вновь затронул территорию соседнего государства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Движение йеменских хуситов во вторник нанесло ракетные удары и атаки беспилотниками по городам и объектам энергетической инфраструктуры на юге Саудовской Аравии.

Согласно заявлению возглавляемой Эр-Риядом Коалиции по поддержке законности в Йемене, ранения получили 73 мирных жителя, включая женщин и детей.

Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о возгораниях на нескольких объектах и временной приостановке работы некоторых из них. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, специалисты оценивают причиненный ущерб.

Massive fire in Jizan, Saudi Arabia, after reported Houthi strikes on Aramco facilities. pic.twitter.com/KIF4NjJUhb — Open Source Intel (@Osint613) September 8, 2026

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что целью атак стали объекты саудовской нефтегазовой компании «Saudi Aramco» в Абхе, Наджране и Джизане, а также авиабаза в Хамис-Мушайте. По его словам, для ударов применялись десятки баллистических ракет и беспилотников.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {{ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ مَا عَلَیۡهِم مِّن سَبِیلٍ } صدق اللهُ العظيم



منذُ اثني عشرَ عاماً وشعبُنا اليمنيُّ العزيزُ يتعرضُ للعدوانِ والحصارِ منْ قبلِ العدوِّ… pic.twitter.com/jfJqJvJ0GA — العميد.يحيى سريع (@Yah_Saree) September 8, 2026

Хуситы назвали нападение ответом на 121 авиаудар, который, по их утверждению, Саудовская Аравия нанесла накануне по йеменским провинциям Мариб, Аль-Байда, Ходейда, Таиз и Аль-Джауф.

— Саудовская Аравия несет ответственность за эскалацию. Любое нападение на нашу страну и наш народ получит решительный ответ. Мы без колебаний нанесем еще более мощные и масштабные удары, — заявил военный представитель хуситов Яхья Сари.

A video released by Yemen’s Houthis showed smoke billowing from trucks near Al-Wadiah on the Yemen-Saudi border after what the group said was an attack targeting trucks coming from Saudi Arabia https://t.co/EcT7NUx8qR pic.twitter.com/ik4IZXYt50 — Reuters (@Reuters) September 8, 2026

Официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравией Коалиции по поддержке законности в Йемене Турки аль-Малики назвал произошедшее опасной эскалацией и заявил, что объединенное командование примет необходимые меры для сдерживания хуситов и нейтрализации исходящих от них угроз.

pic.twitter.com/XAqse1hTDT — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) September 8, 2026

Атаки также осудили Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Кувейт и международно-признанное правительство Йемена. Они назвали удары нарушением суверенитета Саудовской Аравии и угрозой региональной безопасности.

После сообщений об атаках стоимость нефти марки Brent выросла до 99 долларов за баррель, сообщает Al Jazeera.

Опасения участников рынка связаны с риском перебоев в поставках из Саудовской Аравии и продолжающимися ограничениями судоходства через Красное море и Ормузский пролив.

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Более 80 человек погибли в боях между хуситами и правительственными силами Йемена.