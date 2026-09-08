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    Более 70 человек пострадали при ударах хуситов по Саудовской Аравии

    Вооруженный конфликт в Йемене вновь затронул территорию соседнего государства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Более 70 человек пострадали при ударах хуситов по Саудовской Аравии
    Фото: Saba.ye

    Движение йеменских хуситов во вторник нанесло ракетные удары и атаки беспилотниками по городам и объектам энергетической инфраструктуры на юге Саудовской Аравии.

    Согласно заявлению возглавляемой Эр-Риядом Коалиции по поддержке законности в Йемене, ранения получили 73 мирных жителя, включая женщин и детей.

    Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о возгораниях на нескольких объектах и временной приостановке работы некоторых из них. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, специалисты оценивают причиненный ущерб.

    Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что целью атак стали объекты саудовской нефтегазовой компании «Saudi Aramco» в Абхе, Наджране и Джизане, а также авиабаза в Хамис-Мушайте. По его словам, для ударов применялись десятки баллистических ракет и беспилотников.

    Хуситы назвали нападение ответом на 121 авиаудар, который, по их утверждению, Саудовская Аравия нанесла накануне по йеменским провинциям Мариб, Аль-Байда, Ходейда, Таиз и Аль-Джауф.

    — Саудовская Аравия несет ответственность за эскалацию. Любое нападение на нашу страну и наш народ получит решительный ответ. Мы без колебаний нанесем еще более мощные и масштабные удары, — заявил военный представитель хуситов Яхья Сари.

    Официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравией Коалиции по поддержке законности в Йемене Турки аль-Малики назвал произошедшее опасной эскалацией и заявил, что объединенное командование примет необходимые меры для сдерживания хуситов и нейтрализации исходящих от них угроз.

    Атаки также осудили Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Кувейт и международно-признанное правительство Йемена. Они назвали удары нарушением суверенитета Саудовской Аравии и угрозой региональной безопасности.

    После сообщений об атаках стоимость нефти марки Brent выросла до 99 долларов за баррель, сообщает Al Jazeera.

    Опасения участников рынка связаны с риском перебоев в поставках из Саудовской Аравии и продолжающимися ограничениями судоходства через Красное море и Ормузский пролив.

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    Более 80 человек погибли в боях между хуситами и правительственными силами Йемена.

    В мире Саудовская Аравия Хуситы Йемен
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор