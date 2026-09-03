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    Многонациональная морская коалиция начала работу в Саудовской Аравии

    Страны региона и международные партнеры приступили к реализации новой инициативы в сфере безопасности судоходства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Многонациональная морская коалиция начала работу в Саудовской Аравии
    Фото: Caliber.az

    Многонациональная коалиция объединенных морских сил в среду перешла к оперативной фазе и начала работу из своего командного штаба в Саудовской Аравии, сообщает министерство обороны королевства.

    Заместителем командующего коалицией назначен коммодор Военно-морских сил Пакистана Рашид Шейх.

    К работе в штабе также приступили офицеры связи государств-участников и стран, завершающих процедуру присоединения.

    Решение принято после завершения организационной подготовки, одобренной на третьем совещании по планированию в Джидде в августе с участием представителей 39 стран.

    Командующим коалицией Саудовская Аравия назначила саудовского контр-адмирала Абдуллу аш-Шехри.

    Объединение будет заниматься защитой международных водных путей, торговых маршрутов, цепочек поставок и энергетической инфраструктуры в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

    В Эр-Рияде подчеркивают, что коалиция носит исключительно оборонительный характер, действует в соответствии с Уставом ООН и международным правом и не направлена против какой-либо страны или организации. Вступить в нее могут все заинтересованные государства.

    Напомним, Саудовская Аравия стала инициатором создания многонациональной морской оборонительной коалиции для защиты международного судоходства. В конце июля представители 43 государств обсудили создание коалиции.

    Заявление о создании коалиции по защите морских границ подписали 15 стран.

    В мире Саудовская Аравия Красное море
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор