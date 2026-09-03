Многонациональная морская коалиция начала работу в Саудовской Аравии

Страны региона и международные партнеры приступили к реализации новой инициативы в сфере безопасности судоходства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Многонациональная коалиция объединенных морских сил в среду перешла к оперативной фазе и начала работу из своего командного штаба в Саудовской Аравии, сообщает министерство обороны королевства.

Заместителем командующего коалицией назначен коммодор Военно-морских сил Пакистана Рашид Шейх.

К работе в штабе также приступили офицеры связи государств-участников и стран, завершающих процедуру присоединения.

التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يبدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته، بمباشرة العميد البحري الركن راشد شيخ من جمهورية باكستان الإسلامية مهامه نائبًا لقائد التحالف، إلى جانب ضباط ارتباط من عدد من الدول الأعضاء، والدول التي تعمل على إجراءات الانضمام إلى التحالف، فيما تُستكمل… pic.twitter.com/GYgqPlSyH9 — وزارة الدفاع (@modgovksa) September 2, 2026

Решение принято после завершения организационной подготовки, одобренной на третьем совещании по планированию в Джидде в августе с участием представителей 39 стран.

Командующим коалицией Саудовская Аравия назначила саудовского контр-адмирала Абдуллу аш-Шехри.

Объединение будет заниматься защитой международных водных путей, торговых маршрутов, цепочек поставок и энергетической инфраструктуры в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

В Эр-Рияде подчеркивают, что коалиция носит исключительно оборонительный характер, действует в соответствии с Уставом ООН и международным правом и не направлена против какой-либо страны или организации. Вступить в нее могут все заинтересованные государства.

Напомним, Саудовская Аравия стала инициатором создания многонациональной морской оборонительной коалиции для защиты международного судоходства. В конце июля представители 43 государств обсудили создание коалиции.

Заявление о создании коалиции по защите морских границ подписали 15 стран.