Заявление о создании коалиции по защите морских границ подписали 15 стран

По данным министерства обороны Саудовской Аравии, 15 стран подписали заявление о создании многонациональной коалиции по морской обороне, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

— Число стран, подписавших совместное заявление, достигло 15, при этом 13 стран завершили внутренние процедуры, подписали устав коалиции и официально объявили о своем присоединении, — говорится в заявлении, опубликованном в американской социальной сети X.

Заявление было сделано по итогам третьего совещания планирующих органов коалиции, которое состоялось в четверг, 14 августа, в Джидде.

— Это означает фактический запуск коалиции на этап институциональной и оперативной активизации, в то время как остальные страны продолжают завершать необходимые внутренние процедуры для присоединения к коалиции, — добавили в министерстве.

Министерство подчеркнуло, что коалицию возглавит саудовский командир, а заместителем командира коалиции станет представитель Пакистана.

30 июля Саудовская Аравия и 13 других стран объявили о создании Многонациональной коалиции по морской обороне, целью которой является обеспечение свободы судоходства, международной торговли и маршрутов энергоснабжения в проливе Баб-эль-Мандеб, Красном море и Аденском заливе.

6 августа командующим коалицией был назначен саудовский контр-адмирал Абдулла бин Салем Аль-Шехри.