От вице-министра до главы футбольного клуба: кадровые назначения этой недели

У министра туризма и спорта РК появился новый советник по коммуникациям со СМИ. На должность была назначена Балым Адамиденова.

В 2015 году она окончила бакалавриат по специальности «журналистика», в 2022 году – магистратуру по международной журналистике в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева. Трудовую деятельность начала в 2015 году в Информационном центре «Казахстанский Пресс-клуб» в качестве ассистента проектного менеджера. В разные годы возглавляла пресс-службы в подведомственных организациях Министерства просвещения и Министерства здравоохранения, работала советником акима столичного района «Есиль». Более четырех лет руководила медиапроектами корпоративного фонда «Туристiк Қамқор».

В области Абай был назначен заместитель акима. Им стал Серик Туленбергенов. Ранее его освободили от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, которую он занимал с марта 2024 года.

Серик Тулювгалиевич родился 13 декабря 1974 года в городе Шар области Абай. Имеет обширный управленческий опыт на республиканском и региональном уровнях. В разные годы занимал должности в структурах Министерства финансов, возглавлял предприятия частного сектора, работал в системе акиматов. Был заместителем акима города Риддера, акимом Уланского района, заместителем акима Актюбинской области. Руководил управлениями строительства, энергетики и ЖКХ в Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях и области Абай. Также работал советником председателя правления нацхолдинга «Байтерек» и депутатом маслихата города Семея.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК возглавил Тимур Косымбаев.

Родился в 1989 году в городе Жезказган. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, а также Университет Лестера (Великобритания). Трудовую деятельность начал в 2011 году в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета, где до 2019 года занимал различные должности. В 2019–2022 годах работал заведующим сектором бюджетного финансирования Финансово-экономического отдела Управления делами Президента Республики Казахстан. С 2022 года по настоящее время занимал пост заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

В Павлодарской области назначили руководителя управления координации занятости. Пост возглавила Самал Кадырова.

Трудовую деятельность начала в 1996 году учителем начальных классов в селе Кожамжар. На государственной службе – с 2014 года. Работала главным специалистом управления образования, затем возглавляла отдел образования Иртышского района, была заместителем акима Майского и Баянаульского районов, а также занимала должности в Министерстве просвещения. С 2024 года работала заместителем руководителя Управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Гулзат Кобенова назначена вице-министром науки и высшего образования.

Она родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский госуниверситет имени К. Жубанова и Карагандинский госуниверситет имени Е.А. Букетова. Карьеру начала в 1998 году преподавателем истории. С 2002 года занимала руководящие должности в вузах Актобе. С 2009 по 2010 годы работала в Министерстве культуры и информации, затем – в Министерстве образования и науки, где с 2010 по 2022 годы занимала различные руководящие посты. Была заместителем директора Библиотеки Первого Президента, заведовала сектором в Канцелярии Президента. С 2020 года – председатель комитетов в сфере контроля и обеспечения качества образования и науки. С 2023 года – председательствовала в Комитете высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК.

С июня 2025 года к исполнению обязанностей руководителя Аппарата Агентства Республики Казахстан по атомной энергии приступил Азат Сарпеков.

Трудовой путь начал в 2009 году в Семее мастером в Колледже электротехники. Позже был заведующим мастерскими, заместителем директора и директором колледжа. В 2020 году стал первым заместителем председателя Семейского городского филиала партии «Nur Otan», затем возглавил коммунальное предприятие «Теплокоммунэнерго». В 2022–2023 годах работал заместителем акима города Экибастуз. С 2023 года – заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора Министерства энергетики РК.

Кадровые перестановки затронули и футбол.

В Жамбылской области на должность руководителя футбольного клуба «Тараз» назначен Серик Молдагаиров.

Он родился в 1984 году. С 2011 по 2016 год работал юристом и менеджером в ФК «Астана-1964», с 2019 по 2021 – заместителем гендиректора и юристом в ФК «Атырау». С 2023 года был исполнительным директором ТОО «SD Family Group». Новым главным тренером назначен Нурмат Мырзабаев – выпускник жамбылского футбола. Он играл за «Тараз», «Ертис», «Есиль» и «Актобе», провел 301 матч, забил 34 гола, сыграл 16 матчей за сборную Казахстана. С 2006 года начал тренерскую карьеру. В разное время был тренером, исполняющим обязанности главного тренера, а также главным тренером ФК «Тараз». До назначения координировал команды QJ League в футбольном центре «Тараз».

Воздушную гавань Туркестана возглавил Сакен Мамырбеков. Ранее он был заместителем председателя по экономике и финансам в АО «Аэропорт Шымкента».