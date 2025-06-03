Назначен глава Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК
Он родился в 1989 году в г. Жезказгане. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования; Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова; Университет Лестера.
Трудовую деятельность в 2011 году начал делопроизводителем Отдела контроля расходов республиканского бюджета Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
2011-2019 гг. занимал различные должности в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
2019-2022 гг. трудился заведующим сектором бюджетного финансирования Финансово-экономического отдела Управления делами Президента РК.
С 2022 по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.