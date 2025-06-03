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    14:31, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Назначен глава Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК

    Приказом заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики РК Тимур Косымбаев назначен на должность председателя Комитета по регулированию естественных монополий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Тимур Косымбаев
    Фото: Правительство РК

    Он родился в 1989 году в г. Жезказгане. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования; Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова; Университет Лестера.

    Трудовую деятельность в 2011 году начал делопроизводителем Отдела контроля расходов республиканского бюджета Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

    2011-2019 гг. занимал различные должности в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

    2019-2022 гг. трудился заведующим сектором бюджетного финансирования Финансово-экономического отдела Управления делами Президента РК.

    С 2022 по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Миннацэкономики Назначения Естественные монополии
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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