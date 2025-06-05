В ФК «Тараз» произошли кадровые перестановки

По сообщению пресс-службы управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области на вакантную должность прошли конкурсные процедуры, с кандидатами провели собеседования, и по результатам голосования конкурсной комиссии было принято решение о назначении на должность руководителя Серика Молдагаирова.

Фото: ФК "Тараз"

Он родился в 1984 году. В 2011–2016 годах работал в ФК «Астана-1964» юристом и менеджером по FIFA TMS. С 2019 по 2021 год занимал должности заместителя генерального директора и юриста в ФК «Атырау». С 2023 года являлся исполнительным директором ТОО «SD Family Group».

Также в клубе объявили, что исполнявший обязанности руководителя клуба до настоящего времени Мурат Агибаев утвержден в должности генерального менеджера клуба.

Фото: ФК "Тараз"

Еще одним изменением в команде стало назначение нового главного тренера. Нуркен Мазбаев покинул клуб, а новым рулевым стал выпускник жамбылского футбола Нурмат Мырзабаев.

Фото: ФК "Тараз"

На своей официальной страничке в Instagram ФК «Тараз» рассказали, что как игрок он выступал за «Тараз», «Ертис», «Есиль», «Актобе». Провел 301 матч и забил 34 гола. За национальную сборную Казахстана сыграл 16 матчей, отметился одним голом. С 2006 года начал тренерскую карьеру. В Разное время был тренером, исполняющим обязанности главного тренера, а также главным тренером ФК «Тараз». До назначения координировал команды QJ League в футбольном центре «Тараз».

Ранее мы рассказывали, что Алимбек Джумабаев покинул пост президента ФК «Тараз».

Мурат Агибаев назначен директором ФК «Тараз».