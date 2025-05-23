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    19:13, 22 Май 2025 | GMT +5

    Мурат Агибаев назначен директором ФК «Тараз»

    Новый глава ставит перед клубом большие цели — погасить все долги и выйти в Премьер-лигу, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Мурат Агибаев назначен директором ФК «Тараз»
    Фото: ФК «Тараз»

    Мурат Агибаев родился в 1986 году. В 2017 году работал специалистом в Федерации футбола Казахстана, а в 2019 году стал главным специалистом. В 2023–2025 годах занимал должности директора спортивного департамента федерации и спортивного директора Футбольной лиги.

    Награжден грамотами от президента КФФ и президента Казахстанской футбольной лиги «За вклад в развитие футбола», а также специальными грамотами за качественную организацию чемпионата в период эпидемии коронавируса и юбилейной медалью «100 лет казахстанскому футболу».

    На своей страничке в Instagram клуб рассказал о целях, которые Мурат Жумакожаулы ставит перед клубом.

    — До конца года он намерен полностью погасить все долги клуба за счет привлечения инвестора. Цель — начать следующий сезон без долгов и выйти в Премьер-лигу. В летнее трансферное окно в команду планируется пригласить игроков, родом из Тараза, выступающих за другие клубы. Также с привлечением инвестиций планируется оснастить Футбольный центр спортивным инвентарем, закупить экипировку, построить манеж. Будут приобретены специальные медикаменты и витамины для спортсменов, — говорится в сообщении.

    Новый руководитель уже заявил, что всегда открыт для организаций, желающих стать партнерами клуба.

    Ранее мы рассказывали, что Алимбек Джумабаев покинул пост президента ФК «Тараз».

    Теги:
    Спорт Футбол Жамбылская область Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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