Алимбек Джумабаев покинул пост президента ФК «Тараз»

Новость об отставке на своей странице в социальных сетях сообщил официальный представитель клуба Нуржан Туганбай. Имя преемника пока не известно.

Под руководством Алимбека Джумабаева в прошлом сезоне футбольный клуб «Тараз» занял 8 место в Первой лиге чемпионата Казахстана по футболу, отстав на 19 очков от зоны выхода в Премьер-лигу.

Сейчас клуб после 5 туров занимает 8 место — в активе ФК «Тараз» 2 победы и 3 поражения.

По сообщениям инсайдеров, пост президента займет Мурат Агибаев, ранее работавший в федерации футбола Казахстана. В этой роли он курировал спортивные вопросы, связанные с профессиональными футбольными клубами страны.

Напомним, тренеры футбольных клубов «Актобе» и «Атырау» также покинули пост.

Ранее мы рассказывали, поборется ли ФК «Тараз» за выход в Премьер-лигу.