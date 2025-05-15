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    00:02, 15 Май 2025 | GMT +5

    Алимбек Джумабаев покинул пост президента ФК «Тараз»

    Он возглавлял клуб на протяжении года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алимбек Джумабаев
    Фото: ФК «Тараз»

    Новость об отставке на своей странице в социальных сетях сообщил официальный представитель клуба Нуржан Туганбай. Имя преемника пока не известно.

    Под руководством Алимбека Джумабаева в прошлом сезоне футбольный клуб «Тараз» занял 8 место в Первой лиге чемпионата Казахстана по футболу, отстав на 19 очков от зоны выхода в Премьер-лигу.

    Сейчас клуб после 5 туров занимает 8 место — в активе ФК «Тараз» 2 победы и 3 поражения.

    По сообщениям инсайдеров, пост президента займет Мурат Агибаев, ранее работавший в федерации футбола Казахстана. В этой роли он курировал спортивные вопросы, связанные с профессиональными футбольными клубами страны.

    Напомним, тренеры футбольных клубов «Актобе» и «Атырау» также покинули пост.

    Ранее мы рассказывали, поборется ли ФК «Тараз» за выход в Премьер-лигу.

    Теги:
    Кадровые назначения Спорт Футбол Регионы Жамбылская область Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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