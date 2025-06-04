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    14:23, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Гулзат Кобенова назначена вице-министром науки и высшего образования РК

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Гулзат Кобенова назначена вице-министром науки и высшего образования. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство.

    вице-министр науки и высшего образования РК
    Фото: Правительство РК

    Родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова.

    Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова.

    С 2002 по 2009 гг. занимала руководящие должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени К. Жубанова.

    С 2009 по 2010 годы занимала должности эксперта, начальника управления информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

    С 2010 по 2018 годы работала на различных руководящих должностях Министерства образования и науки РК.

    С 2018 по 2019 годы — заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК-Елбасы Н. Назарбаева.

    С января по сентябрь 2019 года занимала должности заведующего сектором и инспектора Канцелярии Президента РК.

    С сентября 2019 года по январь 2020 года — председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

    С 2020 по 2022 год работала председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

    С 2022 года по 2023 гг. — председатель Комитета по обеспечению качества в области науки и высшего образования МНВО РК.

    С 2023 — по настоящее время трудилась председателем Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Правительство РК Назначения Миннауки и высшего образования РК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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