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    13:10, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Назначен руководитель аэропорта Туркестана

    Новым управляющим международного аэропорта города Туркестана назначен Сакен Мамырбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    управляющий международного аэропорта города Туркестана
    Фото: аэропорт Туркестана

    Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, Сакен Ержанович Мамырбеков — специалист с многолетним опытом работы в авиационной отрасли. Ранее он занимал должность заместителя председателя правления по экономике и финансам в акционерном обществе «Аэропорт Шымкента». Также Мамырбеков обладает богатым опытом в области развития инфраструктуры воздушного транспорта, обеспечения финансовой стабильности и стратегического планирования.

    — В настоящее время Сакен Мамырбеков официально приступил к исполнению своих обязанностей. Его главной задачей на новом посту является дальнейшее совершенствование работы Международного аэропорта Туркестана и повышение качества обслуживания пассажиров, — отметили в пресс-службе аэропорта.

    Ранее сообщалось, что врио руководителя Международного аэропорта Туркестана была назначена Гульжан Джанибекова.

     

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Назначения Туркестан Аэропорт
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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