Назначен руководитель аэропорта Туркестана

Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, Сакен Ержанович Мамырбеков — специалист с многолетним опытом работы в авиационной отрасли. Ранее он занимал должность заместителя председателя правления по экономике и финансам в акционерном обществе «Аэропорт Шымкента». Также Мамырбеков обладает богатым опытом в области развития инфраструктуры воздушного транспорта, обеспечения финансовой стабильности и стратегического планирования.

— В настоящее время Сакен Мамырбеков официально приступил к исполнению своих обязанностей. Его главной задачей на новом посту является дальнейшее совершенствование работы Международного аэропорта Туркестана и повышение качества обслуживания пассажиров, — отметили в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что врио руководителя Международного аэропорта Туркестана была назначена Гульжан Джанибекова.

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